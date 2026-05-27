No coração do agro, Caiado faz estreia como presidenciável em MT

O ex-governador de Goiás participa do Fórum LIDE Agro, evento que abre a GreenFarm 2026 e reúne lideranças políticas, empresários e representantes do setor produtivo

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Nos bastidores, a movimentação é interpretada como parte da estratégia de Caiado para ampliar sua projeção nacional e disputar espaço no campo conservador.



O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), desembarca nesta quarta-feira (27) em Cuiabá como pré-candidato à Presidência da República. Ele participa do Fórum LIDE Agro, evento que abre a GreenFarm 2026 e reúne lideranças políticas, empresários e representantes do setor produtivo.

A escolha do palco tem forte peso político. Mato Grosso é um dos principais redutos do agronegócio e da direita no país, além de integrar a região Centro-Oeste, onde a rejeição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva está entre as mais elevadas do Brasil.

Nos bastidores, a movimentação é interpretada como parte da estratégia de Caiado para ampliar sua projeção nacional e disputar espaço no campo conservador. Com Jair Bolsonaro inelegível, lideranças da direita já observam quem poderá herdar parte desse eleitorado em 2026.

Ao apostar em agendas ligadas ao agro e ao setor produtivo, Caiado busca se apresentar como uma alternativa viável para esse segmento.

A disputa por esse espaço já movimenta outros nomes do campo conservador. No mês passado, Flávio Bolsonaro esteve em uma feira do agronegócio em Sinop, no norte de Mato Grosso, região que concentra alguns dos maiores índices de apoio a Jair Bolsonaro no estado.

A presença dos dois pré-candidatos em eventos do setor reforça a importância do agro mato-grossense como vitrine política e terreno estratégico na corrida pela sucessão presidencial de 2026.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.