Donato cobra Itamaraty por recusa da embaixada a Flávio Bolsonaro em Washington

Deputado indaga se houve orientação direta do Itamaraty para negar o pedido, quais os fundamentos técnicos

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Discussão e Votação de Propostas Legislativas. Dep. Messias Donato (REPUBLICANOS-ES)



O deputado Messias Donato (UB-ES) protocolou requerimento de informações dirigido ao Ministério das Relações Exteriores horas após a Embaixada do Brasil em Washington negar suporte institucional e espaço físico ao senador Flávio Bolsonaro para a realização de coletiva de imprensa, episódio que ocorreu na esteira do encontro do parlamentar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reunião de Flávio com Trump nesta terça-feira (26) se deu em meio à escalada de tensão entre o governo Lula e a Casa Branca, num momento em que o Planalto tenta preservar o diálogo com Washington sem, contudo, oferecer qualquer dividendo político à oposição no front doméstico.

No requerimento ao qual o titular desta coluna teve acesso, Donato indaga se houve orientação direta do Itamaraty para negar o pedido, quais os fundamentos técnicos, jurídicos ou diplomáticos da decisão e se outros parlamentares, em especial da base aliada do governo, receberam tratamento distinto em situações análogas entre 2023 e 2026.

“Espaços públicos pertencentes ao patrimônio da Nação, mantidos com recursos de todos os brasileiros, não podem ser instrumentalizados como ferramenta de constrangimento político”, escreveu o deputado na justificativa do requerimento.

Sem o suporte da embaixada, Flávio Bolsonaro falou com a imprensa após o encontro com Trump. O Itamaraty ainda não se manifestou.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.