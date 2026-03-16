Conselho de Ética vota amanhã parecer contra Pollon, Van Hattem e Zé Trovão

Após oposição ocupar Mesa e impedir Hugo Motta de presidir sessões, casos chegam ao Conselho de Ética; Pollon enfrenta pedido de suspensão por 90 dias em dois processos simultâneos​​​​​​​​​​​​​​​​

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados 01/02/2025 - Eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para o biênio 2025/2027



O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados realiza amanhã reunião extraordinária para votar pareceres finais contra três deputados federais. A sessão está marcada para as 14h30 e tem relação direta com a crise que dominou o plenário da Câmara — quando parlamentares da oposição ocuparam fisicamente a Mesa Diretora, impedindo o presidente Hugo Motta de presidir as sessões. A obstrução sistemática dos trabalhos culminou no encaminhamento dos casos ao Conselho de Ética.

Na pauta, duas representações. A primeira reúne três casos em conjunto: as denúncias contra Marcos Pollon (MS), Marcel van Hattem (RS) e Zé Trovão (SC), todos acusados de conduta incompatível com o decoro parlamentar. O parecer é do relator Moses Rodrigues e será lido, discutido e votado na sessão de amanhã.

A segunda representação envolve novamente Marcos Pollon, em processo separado. Originada por parecer da Corregedoria Parlamentar em setembro de 2025, a representação foi subscrita pela Mesa Diretora — presidida por Hugo Motta — e encaminhada ao Conselho com pedido expresso de suspensão do mandato por noventa dias. O relator é o deputado Ricardo Maia.

Pollon, portanto, responde simultaneamente a dois processos no Conselho. No mais grave deles, a Mesa já indicou a penalidade que considera cabível: noventa dias sem mandato.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.