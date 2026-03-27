Decisão do STF sobre CPMI do INSS viraliza e domina o X por horas

O post mais engajado foi do deputado Nikolas Ferreira

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Reunião da CPMI do INSS Fonte: Agência Câmara de Notícias



A decisão do Supremo Tribunal Federal de encerrar a CPMI do INSS provocou uma das maiores reações digitais do dia nas redes sociais. Nas horas seguintes ao placar de 8 a 2 contra a prorrogação da comissão, o tema dominou o X com entre 200 e 400 citações por hora — volume significativamente acima da média para um tema político em dia de semana.

O post mais engajado foi do deputado Nikolas Ferreira. Em menos de 24 horas, a publicação criticando o resultado acumulou 35 mil curtidas e 234 mil visualizações. O sentimento dominante nas redes foi de indignação — com ministros como Flávio Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes sendo diretamente criticados pelo voto contra a prorrogação.

Apenas André Mendonça e Fux votaram pela continuidade da comissão. Mendonça foi ovacionado nas redes ao afirmar que o caso envolve o roubo de bilhões dos mais vulneráveis do país. O ministro rapidamente se tornou o símbolo conservador da noite.

O relatório final da comissão, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar, tem cerca de 5 mil páginas e prevê o indiciamento de aproximadamente 220 pessoas — entre empresários, operadores financeiros e servidores públicos. A leitura do documento está prevista para esta sexta-feira. A base governista preparou um relatório alternativo de 800 páginas para contrapor o texto do relator.

O encerramento da CPMI não significa o fim das investigações. A Polícia Federal mantém inquérito aberto sobre as fraudes no crédito consignado — esquema que desviou bilhões de reais de aposentados e pensionistas e que continua repercutindo nas redes mesmo após a decisão do Supremo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.