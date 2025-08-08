Deputado do MDB pede investigação sobre gastos milionários do TST com sala VIP em aeroporto
Pezenti protocolou ação na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara: ‘É um escárnio com quem acorda cedo todo dia e luta para fechar as contas no final do mês’
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Vinicius Loures/Câmara dos DeputadosPara o deputado Pezenti, a medida representa um desrespeito ao contribuinte
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.