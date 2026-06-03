Deputado pede à PGR que investigue Lula por incitação após fala sobre Flávio

No documento, o deputado pede à PGR a requisição dos vídeos do evento, a degravação integral da declaração presidencial e a avaliação de eventual enquadramento no Código Penal

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O deputado Zé Medeiros, do PL, protocolou nesta semana uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo a apuração de declaração do presidente Lula em que o petista associou o senador Flávio Bolsonaro à figura de Joaquim Silvério dos Reis, delator da Inconfidência Mineira, e mencionou o enforcamento de “traidores da pátria”. Para Medeiros, a fala extrapola os limites da crítica política e pode configurar incitação à violência contra um parlamentar da República.

No documento, o deputado pede à PGR a requisição dos vídeos do evento, a degravação integral da declaração presidencial e a avaliação de eventual enquadramento no Código Penal por incitação ao crime e apologia de delito. “O Brasil já enfrentou episódios de violência política, atentados, agressões físicas contra candidatos e ataques a autoridades. Esses episódios demonstram a importância da atuação preventiva das instituições, evitando que a retórica política ultrapasse os limites do confronto democrático legítimo”, afirma Medeiros na representação.

O deputado sustenta que, quanto maior a autoridade de um agente público, maior deve ser sua responsabilidade institucional, e que o objetivo não é criminalizar o debate político, mas garantir que declarações potencialmente incompatíveis com os valores democráticos sejam submetidas à análise das autoridades competentes.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.