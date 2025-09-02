Deputados da oposição criticam julgamento de Bolsonaro no STF

Parlamentares da oposição classificaram o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como um ‘dia triste para a democracia’

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados O deputado Capitão Alden questionou a imparcialidade do STF para julgar Jair Bolsonaro



Deputados aliados a Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para defender o ex-presidente, denunciando o que consideram uma injustiça. O julgamento do ex-mandatário no STF (Supremo Tribunal Federal) foi classificado como um “dia triste para a democracia”. “Começa hoje o julgamento de Bolsonaro. Dizem que será ‘imparcial’, mas quem vai julgá-lo? Alexandre de Moraes, inimigo declarado de Bolsonaro e aliado de Lula; Flávio Dino, ex-ministro e amigo do ‘companheiro’ Lula. [Cristiano] Zanin, ex-advogado pessoal de Lula. Julgamento imparcial? Só se for piada”, afirmou o deputado federal Capitão Alden (PL-BA).

O deputado José Medeiros (PL-MT) também se manifestou em defesa do ex-presidente em suas redes sociais. “O que estão dando é um golpe eleitoral, tirando Jair Bolsonaro das eleições de 2026”, disse. O líder da oposição, deputado federal Coronel Zucco (PL-RS), reuniu-se nesta terça-feira com seus pares para definir os próximos passos no Congresso Nacional e criticou o rito da investigação. “O presidente Bolsonaro não está tendo o devido processo legal e ampla defesa, na medida em que é o primeiro ex-presidente da história do Brasil a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal”, criticou Zucco.

Deputados do Partido Progressista (PP) também se manifestaram sobre o caso. “O que está em curso não é um julgamento legítimo, mas sim uma inquisição moderna, marcada por perseguição política, censura e abuso de poder”, declarou Evair de Melo (PP-ES).

