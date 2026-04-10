Flávio Bolsonaro chama Tereza Cristina de ‘sonho de consumo’ para vice, mas adia decisão

O senador e pré-candidato à Presidência recuou de qualquer compromisso formal, dizendo que a definição ficará para ‘muito mais lá pra frente’

Bruno Peres/Agência Brasil Ao tratar do nome de Tereza Cristina, Flávio foi elogioso, mas cauteloso.



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira (9) que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) é o “sonho de consumo de todo mundo” para compor sua chapa como vice, mas recuou de qualquer compromisso formal, dizendo que a definição ficará para “muito mais lá pra frente”.

A declaração foi feita na abertura da 86ª Expogrande, em Campo Grande, onde Flávio discursou com camisa estampada com a frase “o agro é top” ao lado do governador Eduardo Riedel (PP) e do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL. O senador disse querer “reafirmar compromisso com o agro para voltar a ser orgulho nacional de verdade e ocupar mais espaço no cenário internacional”.

Ao tratar do nome de Tereza Cristina, Flávio foi elogioso, mas cauteloso. Disse chamá-la carinhosamente de “vozinha” por lembrá-lo da própria avó, e a classificou como “uma das maiores referências no mundo do agro que o Brasil tem”. “Eu fico muito feliz de a gente poder ter ela entre as possibilidades”, afirmou.

O cenário, no entanto, está longe de resolvido. Assessores de Flávio Bolsonaro afirmam, em caráter reservado, que a composição com Tereza Cristina é improvável , enquanto aliados do senador já discutem outras alternativas . Do lado da senadora, a postura tem sido de distância deliberada.

“Nossa senhora, esse assunto não sai da minha frente. Nunca fui convidada. Se eu for, lá na frente nós vamos pensar. Nunca chegou esse convite”, disse a parlamentar.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.