‘Se alcançarmos 8% em junho, ‘provavelmente’ serei candidato ao governo de SP’, diz Kim Kataguiri

Em entrevista à Jovem Pan, deputado federal disse que sabe do desafio que enfrenta por ser desconhecido por quase 70% do eleitorado paulista

  • Por Bruno Pinheiro
  • 28/04/2026 16h21 - Atualizado em 28/04/2026 16h42
Divulgação/União Brasil Kim Kataguiri Deputado federal Kim Kataguiri (Missão)

O Partido Missão tem acompanhado atentamente as pesquisas para o governo no estado de São Paulo. Fontes ouvidas pelo titular desta coluna nesta terça-feira (28) afirmam estar confiantes na próxima pesquisa Atlas, que deverá ser divulgada na próxima quarta-feira (29), para monitorar o desenvolvimento do deputado federal Kim Kataguiri (Missão), que ensaia sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.

Kataguiri disse à Jovem Pan nesta terça-feira que sabe do desafio que enfrenta por ser desconhecido por quase 70% do eleitorado paulista, mas que o ponto decisivo para encarar a disputa será o mês de junho. “Se em junho alcançarmos 8%, provavelmente eu serei candidato”, disse Kataguiri.

Líder da bancada de um único deputado, Kim tem fortalecido a ofensiva contra Lula e Flávio Bolsonaro. O Partido Missão também conta com o pré-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão), que tem dito que o presidente Lula e o presidenciável Flávio Bolsonaro não têm condições de governar.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

