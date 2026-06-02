Lula desembarca no território de Caiado e Flávio Bolsonaro fecha cerco em Minas

Agendas em Goiás e Minas Gerais marcam ofensiva de governo e oposição em territórios estratégicos de olho nas eleições de outubro

BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidatos à Presidência da República



O Brasil político se movimenta em duas frentes nesta terça-feira (02). O presidente Lula (PT) desembarca em Goiás, reduto do governador Ronaldo Caiado (PSD), um de seus principais adversários para 2026, com uma agenda que tem o roteiro clássico de quem já está em campanha sem assumir.

A escolha não é inocente: Goiás e o Centro-Oeste são há décadas território hostil ao PT, e Caiado tem pregado abertamente que seu projeto é derrotar Lula no segundo turno. Pela manhã, o presidente inaugura o campus do Instituto Federal Goiano e o Hospital Universitário da UFCAT em Catalão. À tarde, segue para Rio Verde para anunciar o Hospital Municipal Universitário. Entregas, palanque e interior goiano: a mensagem é clara.

Enquanto isso, Flávio Bolsonaro escolheu Minas Gerais para uma agenda de três dias. Nesta terça, o senador passa pela Mega-Leite, a maior feira de pecuária leiteira da América Latina, em Belo Horizonte, recebe o título de Cidadão Honorário na Câmara Municipal da capital e encerra o dia no encontro estadual do PL Minas, no Sesc Palladium.

A combinação é cirúrgica: agronegócio, reconhecimento institucional e base partidária num só dia, no estado mais indefinido do mapa eleitoral de 2026, que acumula 16 pesquisas no TSE e ainda não tem candidato ao governo consolidado.

Os dois movimentos simultâneos traduzem o momento: a pré-campanha já está em curso, e tanto o Planalto quanto a oposição bolsonarista sabem que o tempo não para.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.