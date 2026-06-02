TSE registra 16 pesquisas em MG, e estado ainda não tem candidato definido

Minas Gerais possui um déficit orçamentário para 2026 de R$ 5,21 bilhões; contas do governo estadual são um dos maiores empecilhos para políticos se candidatarem ao Palácio Tiradentes

LUIS PEDRUCO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Herança do governo Romeu Zema em Minas Gerais é de dívida cara e folha pesada



Minas Gerais chega à metade de 2026 sem candidato ao governo e com políticos que conhecem as contas do estado relutando em assumir o compromisso. O déficit orçamentário aprovado para este ano é de R$ 5,21 bilhões, com receita prevista de R$ 127,15 bilhões contra despesa de R$ 132,36 bilhões. A herança fiscal deixada pelo governo Zema é de dívida cara e folha pesada, com pouca margem de manobra para quem chegar ao Palácio Tiradentes em janeiro de 2027. Nos bastidores, esse cenário é um dos fatores que explica a hesitação generalizada dos possíveis candidatos.

Não à toa, já foram aplicadas 16 pesquisas eleitorais em Minas nos primeiros seis meses de 2026, segundo o painel do TSE, todas testando possíveis nomes sem que nenhum tenha se consolidado. Os mais testados até aqui são Alexandre Kalil, do PDT, Ben Mendes, do Missão, Gabriel Azevedo, do MDB, Mateus Simões, do PSD, e Túlio Lopes, do PCB. Do lado da oposição, o senador Cleitinho, do Republicanos, acumula apoio do PL e da ala bolsonarista, mas segue sem bater o martelo sobre a candidatura.

A saída de Rodrigo Pacheco da disputa esvaziou a principal aposta do Palácio do Planalto, deixando o governo federal sem alternativa clara. O PT tenta emplacar um nome próprio, mas enfrenta resistências internas e dificuldade histórica de competir num estado avesso à esquerda. No fim, quem vencer a eleição vai receber junto o maior desafio: governar Minas com o caixa no limite e a conta do antecessor na mesa.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.