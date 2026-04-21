Mendes reconheceu que o Brasil está dividido e que cerca de 10% do eleitorado ainda não decidiu o voto

Reprodução Mauro Mendes vê Flávio como herdeiro legítimo da direita: 'Bola agora está com ele'



Mauro Mendes (União Brasil), pré-candidato ao Senado por Mato Grosso, defendeu Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal nome da direita para 2026 — mas com ressalvas. A declaração foi dada em entrevista à Jovem Pan na Norte Show, em Sinop (MT).

“O Flávio representa muito bem hoje, por uma herança que ele recebeu do pai. Ele tem grandes perspectivas de se tornar presidente da República. Mas ele tem que construir isso com serenidade e fazer boas articulações para agregar, principalmente os indecisos”, afirmou.

Mendes reconheceu que o Brasil está dividido e que cerca de 10% do eleitorado ainda não decidiu o voto — e será disputado por todos os lados.

Questionado sobre Ronaldo Caiado, não fechou questão. “O Caiado tem qualidade, é meu amigo pessoal. A definição do voto acontece um pouco mais na frente.” Mas sinalizou onde tende a ir: “Aqui em Mato Grosso, a tendência maior é de todos caminharem com o Flávio Bolsonaro.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.