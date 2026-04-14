Rebelo rejeita rótulo de laranja e diz ter projeto para tirar Brasil do ‘pântano’

Ex-ministro participou do Fórum do Lide em Cuiabá e defendeu projeto próprio para 2026

Pedro França/Agência Senado Ex-ministro Aldo Rebelo rejeitou nesta terça-feira (14) as especulações de que sua pré-candidatura à Presidência da República



O ex-ministro Aldo Rebelo rejeitou nesta terça-feira (14) as especulações de que sua pré-candidatura à Presidência da República serviria apenas como plataforma de ataque ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi feita durante o Fórum do Lide, em Cuiabá, evento que reúne lideranças políticas e empresariais.

“Que laranja! É candidatura que não tem o que apresentar para o país”, afirmou Rebelo, em resposta a comparações com o padre Kelmo — nome que se tornou símbolo, no vocabulário político brasileiro, de candidaturas sem viabilidade eleitoral própria, usadas estrategicamente para fragmentar votos ou desgastar adversários.

O ex-ministro, que integrou os governos Lula e Dilma Rousseff antes de migrar para posições mais nacionalistas e conservadoras, defendeu ter tanto uma biografia política de peso quanto um diagnóstico e propostas para o país. Ele descreveu o Brasil como “um país quebrado, sem infraestrutura, rico e interditado” e afirmou ter clareza sobre o caminho a seguir. “Tenho ideias de como o Brasil sair do pântano”, disse.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.