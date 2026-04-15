Prefeito de Cuiabá anuncia lei que caça alvará de casa de shows que fizer apologia ao crime

Anúncio foi feito à Jovem Pan News e coincide com uma das maiores operações policiais contra funkeiros do país

Rennan Oliveira

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, apresentou à Câmara Municipal um projeto de lei que caça o alvará de funcionamento de casas de shows que promovam apologia ao crime organizado, ao tráfico de drogas ou à violência contra a mulher. O anúncio foi feito à Jovem Pan News e coincide com uma das maiores operações policiais contra funkeiros do país.

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Federal deflagrou a Operação Narco Fluxo e prendeu os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. As investigações apontam que o esquema utilizava a indústria fonográfica e o entretenimento digital para movimentar e ocultar dinheiro ilícito — e teria movimentado R$ 1,6 bilhão no Brasil e no exterior.

Ryan SP foi preso durante uma festa em apartamento de luxo na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Poze do Rodo foi detido em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Em 2025, Poze já havia sido preso por suspeita de apologia ao crime e envolvimento com a facção Comando Vermelho.

Brunini havia alertado sobre o padrão: cantores que fazem apologia à violência contra a mulher nos palcos e aparecem, pouco depois, com ligações com o crime organizado. “Eu, como prefeito, não vou dispensar o alvará de funcionamento para estabelecimentos que promovam esse tipo de prática”, afirmou à Jovem Pan News.

A operação de hoje é o retrato nacional do que o prefeito de Cuiabá já decidiu enfrentar por lei.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.