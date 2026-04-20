Zé Trovão é indicado relator da MP dos Caminhoneiros

Indicação tem respaldo formal do setor; parlamentar catarinense é o único nome com trânsito real entre a Esplanada e o asfalto

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado federal Zé Trovão na Câmara dos Deputados



Hugo Motta, presidente da Câmara, comunicou na sexta-feira (17) ao deputado Zé Trovão (SC) que ele será o relator da MP 1343, a chamada MP dos Caminhoneiros.

A indicação tem respaldo formal do setor. Em manifesto, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) e federações estaduais — entre elas FENACAM, FETRABENS e FECAM-SC — defenderam que a relatoria exigia alguém com “legitimidade de origem” e “conhecimento prático do setor”.

Para as entidades, o parlamentar catarinense é o único nome com trânsito real entre a Esplanada e o asfalto. Zé Trovão é, segundo o manifesto, “reconhecidamente, o único deputado federal com origem direta na categoria dos caminhoneiros”.

O deputado agradeceu em nome da categoria. “Essa vitória não é minha, é de todos os caminhoneiros que sofrem diariamente nas estradas, para colocar esse país para girar. Vamos fazer uma discussão séria que beneficie os irmãos de estrada do início ao fim do projeto.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.