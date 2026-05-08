Oposição cobra investigação sobre o PT-BA no Master: ‘Todo político nordestino sabe disso’

A declaração ecoa uma narrativa que circula nos bastidores da política nordestina desde que o escândalo veio à tona

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado Rodrigo Valadares (PL-SE) usou a operação contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) nesta quinta (7) para cobrar a Polícia Federal sobre o que chama de origem real do escândalo do Banco Master. Para o parlamentar sergipano, a investigação, que já acumula cinco fases e mira figuras da direita e do centrão, ainda não chegou onde deveria. “Quem errou em relação ao Banco Master que pague e que a PF faça o seu trabalho. Agora nos causa estranheza não ter chegado no embrião desse caso, que é o PT da Bahia”, afirmou em entrevista à Jovem Pan.

A declaração ecoa uma narrativa que circula nos bastidores da política nordestina desde que o escândalo veio à tona: a de que o Banco Master teria construído parte de sua influência política a partir de conexões com o PT baiano, partido que domina o estado há décadas e que comanda o governo desde 2007. Valadares, que é de Sergipe e se apresenta como conhecedor do ambiente político regional, disse que o assunto não é novidade para quem atua no meio. “Todo nordestino do meio político sabe disso”, afirmou.

O parlamentar disse ainda esperar que a corporação não olhe para siglas ao avançar nas investigações. “A gente espera que a PF cumpra um trabalho sem olhar sigla partidária e vá onde todo mundo sabe onde é a gestação desse escândalo”, declarou à Jovem Pan. A acusação surge em meio a um debate crescente sobre a seletividade das investigações do caso Master, com a oposição pressionando pela instalação de uma CPMI que, segundo parlamentares favoráveis à comissão, permitiria avançar além do que as investigações criminais já revelaram.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.