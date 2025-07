Oposição tenta mobilizar manifestações orgânicas e evita expor deputados

Fontes ouvidas por esta coluna revelam que a orientação tem sido acertar na comunicação e fazer nascer no sentimento popular a vontade de voltar às ruas

Bia Borges/O Fotográfico/Estadão Conteúdo Manifestação na Avenida Paulista em apoio a Jair Bolsonaro



Parlamentares da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm discutido ações para voltarem às ruas em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o governo petista. Mas o conselho tem sido para que o convite não fique sobre os parlamentares e, sim, gerar um movimento orgânico, uma decisão que parte do povo. Para um membro do partido, a expectativa é que os deputados participem dos atos como convidados e não como organizadores.

A medida adotada tenta evitar um novo impasse com o Supremo Tribunal Federal sobre financiamentos e organizadores de manifestações que possam ser considerados ilegais pela Suprema Corte. Fontes ouvidas por esta coluna revelam que a orientação tem sido acertar na comunicação e fazer nascer no sentimento popular a vontade de voltar às ruas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diferentemente do que vinha sendo feito pelo pastor Silas Malafaia e Jair Bolsonaro, os parlamentares não querem que as manifestações ocorram apenas nas capitais; a ideia neste momento é movimentar o máximo de cidades possíveis, mostrando um sentimento de indignação da população com as ações do governo e do Supremo Tribunal Federal. Sem usar a imagem de Jair Bolsonaro, cards e vídeos têm sido criados para fortalecer essa campanha com material forte e convincente.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.