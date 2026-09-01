Gilmar diz que IA eleva “poder de fogo” da desinformação

O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, afirmou nesta terça-feira (1º) que a inteligência artificial eleva “exponencialmente” o “poder de fogo” da desinformação e chamou atenção para os efeitos da tecnologia sobre o debate público e as eleições.

Segundo Gilmar, a produção de conteúdos falsos tornou-se mais simples com a IA generativa. “O custo de fabricar um áudio verossímil de um candidato ou um vídeo de uma autoridade em uma situação que nunca ocorreu é praticamente zero”, afirmou.

Para o ministro, a capacidade de produção de desinformação em massa é “sem precedentes”. Gilmar também afirmou que sistemas de recomendação baseados em IA conseguem inferir medos, ressentimentos e vulnerabilidades dos usuários para direcionar mensagens personalizadas.

As declarações foram feitas durante o 2º Seminário Brasil-Itália da Rede Internacional sobre Sistemas de Justiça e Democracia, no STF.

No mesmo evento, o presidente da Corte, Edson Fachin, afirmou que eleições são imprescindíveis, mas não suficientes para caracterizar uma democracia. Segundo ele, é preciso saber se as eleições são genuínas, se os eleitos têm poder para governar e “quanto da oposição é permitido”.

Fachin também afirmou que “é da essência da democracia que a minoria de hoje possa ser a maioria de amanhã”. O debate ocorre em meio às discussões sobre os impactos da inteligência artificial sobre a Justiça, a democracia e o ambiente informacional.