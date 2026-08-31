Bolsonaro pede a Moraes volta de ex-assessor que ficou preso no caso dos cartões de vacina

Max é ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-integrante do Bope

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorização para que Max Guilherme Machado de Moura e Sergio Rocha Cordeiro voltem a integrar a equipe que presta assistência de rotina ao ex-presidente em sua residência.

Max é ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-integrante do Bope. Auxiliar de longa data de Bolsonaro, trabalhou como assessor durante o período em que o ex-presidente esteve no Palácio do Planalto e continuou na estrutura de apoio após o fim do mandato.

Em maio de 2023, Max foi preso preventivamente durante a Operação Venire, da Polícia Federal, que investigou suspeitas de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Sergio Cordeiro também foi alvo da operação.

Os dois foram posteriormente afastados da equipe de Bolsonaro depois de passarem à condição de investigados. Agora, a defesa sustenta que o cenário jurídico mudou.

Segundo a petição apresentada ao STF, em junho deste ano o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento das investigações contra Max e Sergio. O MPF considerou que não havia elementos mínimos de autoria delitiva e que não ficou demonstrado de forma inequívoca que os dois tenham participado dolosamente dos fatos investigados.

É justamente o arquivamento que embasa a tentativa de reintegrá-los ao núcleo de apoio de Bolsonaro. A defesa pede que os dois possam voltar a exercer atividades de rotina na residência do ex-presidente, respeitando as condições de fiscalização e as demais medidas cautelares em vigor.

Se Moraes autorizar o pedido, a equipe de assessoramento de Bolsonaro passará a contar com seis integrantes.