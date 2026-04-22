PL aposta em Zucco e ex-líder da oposição já lidera no Rio Grande do Sul

A alta indecisão ainda domina o eleitorado gaúcho — 68,8% não souberam citar um nome na pergunta espontânea —, mas entre os que já têm escolha feita, o campo da direita sai na frente

Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo

Luciano Zucco (PL), ex-líder da oposição na Assembleia Legislativa e principal aposta do partido de Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul, lidera com folga a corrida ao Palácio Piratini, segundo pesquisa da Brasmarket divulgada nesta semana. O deputado federal aparece com 35,5% no cenário estimulado, abrindo vantagem sobre Juliana Brizola (PDT), com 20,6%, e deixando Gabriel Souza (MDB), vice-governador e candidato da continuidade, em distante terceiro com apenas 4,7%. No segundo turno simulado, Zucco vence Brizola por 40% a 31,4%.

A alta indecisão ainda domina o eleitorado gaúcho — 68,8% não souberam citar um nome na pergunta espontânea —, mas entre os que já têm escolha feita, o campo da direita sai na frente. Brizola, que absorveu o apoio do PT após a retirada forçada da candidatura petista, carrega a maior rejeição entre os principais postulantes: 27,4% disseram que jamais votariam nela, o dobro do registrado por Zucco e Gabriel Souza.

No Senado, Marcel Van Hattem (NOVO) lidera com 21,5% a disputa pelas duas vagas, mas o cenário está aberto. No somatório de primeiro e segundo votos, Sanderson (PL), Manuela D’Ávila (PSOL) e o ex-governador Germano Rigotto (MDB) aparecem praticamente empatados na casa dos 21%, brigando pela segunda cadeira.

Para a Presidência, o recorte gaúcho confirma o perfil hostil ao PT. Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42,2% contra 28,2% de Lula no cenário estimulado, e Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, ainda recebe 7,6% das citações espontâneas — sinal de que o bolsonarismo segue como força eleitoral dominante no Rio Grande do Sul.

A pesquisa foi realizada entre 17 e 21 de abril com 1.200 eleitores e tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.