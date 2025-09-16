Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Rodrigo da Zaeli cobra fiscalização do TCU sobre gastos da União com viagens

Rodrigo da Zaeli cobra fiscalização do TCU sobre gastos da União com viagens

Requerimento acontece em resposta a reportagens que apontam um aumento alarmante nas despesas, principalmente em relação a pessoas sem vínculo formal com a Administração Pública Federal

  Por Bruno Pinheiro
  16/09/2025 09h20
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Rodrigo da Zaeli na Câmara dos Deputados Rodrigo da Zaeli protocola representação formal ao TCU sobre as despesas com viagens custeadas pela União durante 2023 e 2024

