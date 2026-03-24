Saúde de Bolsonaro forçou decisão que deveria ter vindo antes, diz Coronel Assis

Vice-líder da oposição avalia que perseguição política ao ex-presidente persiste mesmo com a concessão da medida por Alexandre de Moraes

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro está internado no DF Star desde 13 de março com infecção pulmonar



O deputado federal Coronel Assis (PL-MT), vice-líder da oposição, disse ao titular desta coluna que a prisão domiciliar concedida por Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter sido autorizada desde o início. Para o parlamentar, o agravamento da saúde de Bolsonaro está diretamente ligado às condições da Papudinha, em Brasília, onde ele estava detido.

“É ultrajante ver um líder como o presidente Bolsonaro, com sérias condições de saúde, ser mantido preso. A prisão domiciliar só foi liberada após seu estado se agravar de forma considerável”, criticou o deputado ao titular desta coluna. “O Brasil reza pela recuperação do presidente, e tenho certeza de que isso será melhor em sua casa.”

Bolsonaro está internado no DF Star desde 13 de março com infecção pulmonar.

A decisão desta terça-feira (24) autoriza a prisão domiciliar por 90 dias, com tornozeleira eletrônica, proibição de uso de celular e redes sociais, visitas dos filhos apenas às quartas e sábados, e veto a manifestações nas proximidades de sua residência.

Coronel Assis também comparou o caso ao período em que Lula esteve preso. “Estamos diante de dois pesos e duas medidas”, afirmou o vice-líder da oposição ao titular desta coluna.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.