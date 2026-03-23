Semana começa com os olhos na domiciliar de Bolsonaro — e Zé Trovão diz: ‘Ponto mais sensível’

Deputado faz alerta sobre estado de saúde de Bolsonaro e afirma que prisão domiciliar seria decisiva para evitar agravamento

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado Zé Trovão (PL-SC).



O deputado Zé Trovão (PL-SC) não poupa palavras ao avaliar a situação do ex-presidente Bolsonaro. Em conversa com a titular desta coluna, ele foi direto: “A domiciliar do presidente Bolsonaro está hoje no ponto mais sensível. É óbvio que se não derem a domiciliar para ele, a gente tem uma grande chance de perder ele, de ele vir a óbito.”

Trovão sabe do que fala. Ele mesmo foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes e ficou quase dois meses detido. Da experiência, tirou uma conclusão: “O sistema onde ele está preso gera uma turbulência emocional, deixa o cara fragilizado. Eu sei muito bem disso.”

Na leitura do deputado, o cenário político favorece a concessão. Ele aposta que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, vai recomendar a prisão domiciliar — e que Moraes vai acatar.

“Se o Gonet tiver o mínimo de responsabilidade, vai determinar que o presidente vá para casa e o Alexandre de Moraes vai sancionar.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.