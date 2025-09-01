Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Visita de Damares a Bolsonaro teve bolo e oração

Visita de Damares a Bolsonaro teve bolo e oração

O encontro, que durou cerca de duas horas, teve início às 11h e se encerrou próximo das 13h

  • Por Bruno Pinheiro
  • 01/09/2025 14h38
Dida Sampaio/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro (PSL) empossa Damares Alves como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos O ex-presidente também demonstrou preocupação com a saúde da senadora

Na manhã desta segunda-feira (1º), a senadora Damares Alves (Republicano-DF) fez uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em um momento que antecede o julgamento do ex-mandatário no Supremo Tribunal Federal. O encontro, que durou cerca de duas horas, teve início às 11h e se encerrou próximo das 13h.

Durante a visita, os dois compartilharam um café da manhã que incluiu bolo e também dedicaram um momento para oração. Fontes próximas ao ex-presidente relataram que Bolsonaro aparentava estar confiante, apesar de enfrentar problemas de saúde, como uma crise de soluços.

O ex-presidente também demonstrou preocupação com a saúde da senadora, que recentemente revelou sua batalha contra um câncer de mama em uma comissão no Senado. Para esta segunda-feira, está prevista a visita do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ao ex-presidente.

