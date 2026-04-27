Zé Trovão diz que Senado foi ‘comprado’ para aprovar indicação de Messias ao STF

Segundo o parlamentar, embora a Câmara dos Deputados esteja exercendo pressão para tentar barrar a indicação, ele considera improvável que isso surta efeito

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) avaliou, em declarações ao titular desta coluna, que a aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal deve ocorrer na quarta-feira (29), apesar da resistência da oposição.

Segundo o parlamentar, embora a Câmara dos Deputados esteja exercendo pressão para tentar barrar a indicação, ele considera improvável que isso surta efeito. “A pressão que a Câmara está fazendo em cima do Senado poderia barrar isso aí, mas eu acho difícil, até porque já ficou provado que esses senadores não têm muita preocupação com pressão popular”, afirmou.

Zé Trovão também fez duras críticas ao processo de articulação do governo. Para ele, o Executivo teria atendido às demandas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantindo votos suficientes para a aprovação do nome. “O governo deu tudo que o Davi Alcolumbre queria, o Davi Alcolumbre distribuiu isso no meio dos partidos”, disse.

O deputado classificou a eventual chegada de Messias ao STF como prejudicial ao país e afirmou acreditar que “o Senado já foi comprado e bem comprado.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.