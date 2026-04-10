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Zucco anuncia Silvana Covatti como vice na disputa pelo governo do RS

Chapa reúne cinco partidos da direita gaúcha e aposta em equilíbrio de gênero e experiência política para enfrentar eleição de outubro

  • Por Bruno Pinheiro
  • 10/04/2026 14h32
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Mário Agra/Câmara dos Deputados O deputado federal Luciano Zucco fala no plenário da Câmara

O deputado federal Luciano Zucco (PL), pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, anunciou nesta sexta-feira (10) a composição de sua chapa para as eleições de outubro: ao seu lado estará a deputada estadual Silvana Covatti (PP), que assumirá a posição de candidata a vice-governadora.

O anúncio formaliza uma aliança que vinha sendo costurada há semanas entre cinco partidos — PL, Progressistas, Republicanos, Novo e Podemos — e consolida o principal projeto da direita gaúcha para a disputa pelo Palácio Piratini.

“Agora é oficial! Ao lado da Silvana Covatti, sigo firme pelo futuro do nosso Rio Grande do Sul. Estou muito feliz com esse projeto coletivo, construído por pessoas que acreditam que o RS pode e merece mais. Agradeço a confiança e a parceria do PL, PP, Republicanos, Novo e Podemos. A nossa caminhada está só começando, com trabalho, união e compromisso com os gaúchos”, declarou Zucco.

A vice escolhida também celebrou a formalização. “Mais um passo na construção de um projeto que vai devolver o protagonismo ao nosso Rio Grande do Sul. Eu e o Zucco, junto com os nossos partidos, vamos caminhar lado a lado, homem e mulher, assumindo a responsabilidade de liderar um projeto construído pelo Rio Grande e para o Rio Grande”, afirmou Silvana. “Neste projeto que valoriza quem produz, respeita os municípios e acredita no desenvolvimento que chega a todas as regiões. O futuro do RS começa agora”, completou.

Quem é Silvana Covatti

Com trajetória consolidada na política gaúcha, Silvana já ocupou cargos de destaque, incluindo a presidência da Assembleia Legislativa e a Secretaria de Agricultura ￼ do estado. Sua inclusão na chapa é considerada estratégica por diferentes razões. A escolha leva em consideração o desempenho de Zucco entre o eleitorado feminino, já que o pré-candidato não tem apresentado forte adesão nesse segmento, e a presença da parlamentar é vista como um reforço para ampliar o alcance eleitoral.

O cenário eleitoral

Tenente-coronel e líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco é o principal nome aliado ao ex-presidente Bolsonaro na disputa ao governo do RS. Pesquisa do Real Time Big Data aponta Zucco liderando os cenários eleitorais, com entre 31% e 36% das intenções de voto, à frente de Juliana Brizola (PDT), Edegar Pretto (PT) e do vice-governador Gabriel Souza (MDB).

A aliança com o PP foi um movimento importante para a construção da chapa. O partido, presidido no estado pelo deputado federal Covatti Filho — filho de Silvana —, formalizou apoio a Zucco após reunião entre as cúpulas das legendas em Porto Alegre, e em troca garantiu a indicação da vice.

Com a chapa definida, a candidatura da direita gaúcha entra em uma nova fase, com os olhos voltados para outubro e para a construção de um projeto que, segundo os pré-candidatos, quer “devolver o protagonismo” ao Rio Grande do Sul.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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