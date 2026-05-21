Deolane chegou a ter nome incluído em lista da Interpol antes de ser presa em SP

Influenciadora retornou ao Brasil na última quarta-feira (20) e foi detida em Alphaville, na Grande São Paulo

GUSTAVO MOTTA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, após retornar da Itália nos últimos dias. Segundo informações da investigação, o nome de Deolane chegou a ser incluído na lista vermelha da Interpol para que autoridades italianas, em conjunto com as brasileiras, pudessem localizá-la e efetuar a prisão ainda em território europeu.

Deolane estava em Roma antes de voltar ao Brasil na última quarta-feira (20). Com o retorno da influenciadora ao país, a prisão acabou sendo realizada na mansão onde ela vive, em Barueri, na Grande São Paulo.

O promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya está em território italiano participando de reuniões com autoridades italianas e europeias. O objetivo é discutir a atuação das máfias internacionais e o envolvimento do PCC, já que, segundo o promotor, o Primeiro Comando da Capital deve ser tratado como organização mafiosa.

Neste momento, Deolane está detida na sede da Delegacia Geral de Polícia, localizada no centro da capital paulista. A chegada da influenciadora ocorreu por volta das 9h40 da manhã.

Uma coletiva de imprensa será realizada ao meio-dia na sede da Delegacia Geral para que novos detalhes sobre o envolvimento de Deolane Bezerra nas investigações sejam apresentados pelas autoridades.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.