Evento do PSD reúne pré-candidatos à Presidência e marca estreia de Eduardo Leite no debate interno

Encontro reuniu lideranças da sigla e outros nomes que também disputam espaço na corrida presidencial

Foto: LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente nacional do PDB, Gilberto Kassab (2ºe), durante coletiva de imprensa ao lado dos três pré-candidatos do partido à Presidência da República - os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Júnior (Paraná) após debate promovido pela Fundação Espaço Democrático no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista,



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou pela primeira vez de um evento promovido pelo Partido Social Democrático (PSD) como pré-candidato à Presidência da República. O encontro reuniu lideranças da sigla e outros nomes que também disputam espaço na corrida presidencial.

Durante o evento, Leite debateu ao lado dos também governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, que igualmente se colocam como possíveis candidatos do partido.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que as pesquisas de opinião não serão necessariamente o único critério para a escolha do candidato da legenda. Segundo ele, a decisão deve considerar também o diálogo interno e a construção política dentro do partido.

Durante coletiva de imprensa, Eduardo Leite foi questionado sobre as prévias presidenciais que disputou nas eleições passadas, quando ainda estava no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Na ocasião, ele concorreu com João Doria e acabou derrotado por cerca de dez pontos percentuais.

Leite afirmou que o cenário atual é diferente e destacou a importância da construção coletiva dentro do partido. “O contexto agora é outro, e essa construção será feita em conjunto”, disse.

Ao longo do debate, os pré-candidatos responderam a perguntas sobre diversos temas, entre eles segurança pública, privatizações e o teto constitucional de salários do funcionalismo. Também explicaram por que acreditam ser a melhor opção para encabeçar a chapa do partido na disputa presidencial.

Ronaldo Caiado afirmou que todos os nomes apresentados têm condições de liderar a candidatura do PSD. Ratinho Júnior reforçou que a definição será fruto de diálogo interno e de uma construção conjunta entre as lideranças da sigla.

Gilberto Kassab também não descartou a possibilidade de uma chapa “puro-sangue”, com candidato a presidente e vice do próprio PSD. No entanto, ressaltou que ainda é cedo para essa definição.

O presidente do partido não deu detalhes sobre quando será anunciado oficialmente o nome que representará o PSD como candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

