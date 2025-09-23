Força-tarefa deflagra operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados

Ação é resultado da apreensão de 458 kg de cocaína em 2021; mandados são cumpridos em São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás

Divulgação / Polícia Federal Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP) deflagrou a Operação Vila do Conde



Nesta terça-feira (23), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP) deflagrou a Operação Vila do Conde com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida no tráfico internacional de drogas e na lavagem de capitais. Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal de Belém, nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

As investigações começaram após a apreensão de 458 kg de cocaína realizada no dia 9 de fevereiro de 2021, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA). A droga estava escondida em meio a uma carga de quartzo e tinha como destino o Porto de Rotterdam, na Holanda. Com o avanço das apurações, a FICCO identificou os principais membros da quadrilha, além de toda a estrutura logística utilizada para escoar a droga até a Europa. Também foi revelada uma ampla rede de lavagem de dinheiro, envolvendo empresas de fachada e investimentos em negócios formais, como restaurantes e prestadoras de serviço.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar de São Paulo e da Receita Federal. A FICCO/SP é composta por integrantes da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), Secretaria de Administração Penitenciária (SAP/SP) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). As ações têm como base a cooperação interagências com foco em inteligência e combate ao crime organizado.

