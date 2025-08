PRF faz maior apreensão de ouro da história em rodovia de Roraima

Empresário de Rondônia é preso com 103 kg de ouro avaliados em R$ 61 milhões; barras estavam escondidas em compartimentos da caminhonete

PRF/Divulgação Mais de 100 barras de ouro maciço foram encontrados dentro de uma picape de Bruno Mendes de Jesus



Uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na maior apreensão de ouro já registrada pela corporação no Brasil. Foram encontrados 103 kg do minério, avaliados em mais de R$ 61 milhões, visto que a grama está avaliada em R$ 600 atualmente. O homem preso é o empresário Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos. A ação ocorreu no dia 4 de agosto, por volta do meio-dia, na altura da ponte dos Macuxis, na BR-401, em Boa Vista-RR. Bruno conduzia uma Hilux quando foi parado pelos agentes. Ele demonstrou nervosismo durante a abordagem e apresentou documentação com inconsistências. Diante disso, os policiais decidiram fazer uma revista mais apurada no veículo, encontrando as barras de ouro escondidas no painel, console central e demais compartimentos do veículo.

Junto com Bruno, estava a esposa que é influenciadora digital com mais de 30 mil seguidores e um bebê de nove meses, filho do casal. O homem falou durante a abordagem que atuava no ramo da construção civil e que estava voltando de uma obra que foi vistoriar, mas não sabia a localização e não deu detalhes do contexto do suposto trabalho. O que chamou a atenção dos agentes. Ao levantar as informações, os policiais descobriram que ele é natural de Rondônia, dono de uma loja de roupas e acessórios em Porto Velho, capital do estado.

A Justiça Federal decretou a prisão preventiva e autorizou a quebra do sigilo telefônico do empresário. A Polícia Federal vai investigar a origem do ouro, que será submetido à perícia técnica. O caso é conduzido pela 4ª Vara Federal Criminal de Roraima. A Coluna não conseguiu contato com a defesa de Bruno, por isso o espaço segue aberto para manifestação.

