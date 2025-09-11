11 de Setembro: Descubra como a falta de backups levou empresas a desaparecerem após a queda das Torres Gêmeas

Embora a nuvem tenha se mostrado uma excelente opção, confiar unicamente nela não é o suficiente; não deixe sua empresa cair na mesma armadilha e proteja seus dados agora

EFE/EPA/BETH A. KEISER/ POOL - 13.set.2001 A tragédia do 11 de setembro de 2001 foi um marco na história, não apenas pela tragédia humana, mas também pelo impacto nos negócios



O dia 11 de setembro de 2001 ficará marcado como um dos maiores ataques terroristas da história, um evento que causou tragédia, dor e perda em todo o mundo. No entanto, o impacto dessa data histórica não se limitou apenas à perda de vidas humanas. Muitas empresas localizadas nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, desapareceram não apenas fisicamente, mas também financeiramente, como resultado da falha em proteger um de seus bens mais valiosos: seus dados.

A Tragédia dos Dados Perdidos

No fatídico 11 de Setembro, muitas empresas perderam não apenas suas instalações, mas também milhões de dados cruciais, como registros financeiros, documentos legais e informações sensíveis de clientes. Para essas empresas, a recuperação foi praticamente impossível. Os dados que estavam armazenados localmente, em servidores dentro dos prédios, foram perdidos para sempre.

E não foram apenas as empresas localizadas na torre onde o impacto direto ocorreu que sofreram. Muitas empresas que haviam armazenado seus backups na outra torre, acreditando que estariam seguras de desastres simultâneos, viram-se com dupla tragédia: a perda dos dados principais e a impossibilidade de recuperar qualquer informação armazenada. Esses empresários não estavam preparados para um cenário de desastre que afetasse ambas as torres simultaneamente.

A Falha da Confiança Exclusiva na Nuvem

Em tempos mais recentes, muitos empresários têm se apoiado fortemente em soluções de backup na nuvem, acreditando que essa tecnologia é infalível. Embora a nuvem tenha se mostrado uma excelente opção para muitas empresas, confiar unicamente nela não é o suficiente. A nuvem, assim como qualquer outro sistema, não está isenta de falhas. Erros de configuração, falhas de infraestrutura ou até mesmo desastres em data centers podem afetar a disponibilidade dos dados.

As empresas que ficaram à mercê de falhas de nuvem em 2001 não puderam se recuperar porque não tinham uma estratégia de backup robusta o suficiente. A lição aqui é clara: não delegue a responsabilidade total para a nuvem. Backup na nuvem é uma ferramenta valiosa, mas deve ser apenas uma parte de uma estratégia mais ampla e robusta de proteção de dados.

A Importância de Verificar se os Backups Estão Operantes

Um erro comum em muitas empresas é a falta de verificação constante dos backups. De nada adianta ter uma estratégia de backup se, no momento em que for necessário restaurar os dados, os backups não estiverem operantes. A falha no processo de backup, seja por falhas técnicas, problemas de configuração ou falta de atualização, pode ser fatal para o negócio.

As empresas precisam de um processo de verificação regular para garantir que os backups estão funcionando corretamente. Isso inclui testes de restauração periódicos, onde os dados são recuperados para verificar sua integridade. A falha em realizar esses testes pode resultar em uma situação desesperadora quando, eventualmente, um desastre ocorrer.

A Necessidade de Profissionais de TI Capacitados

Além de ter uma estratégia de backup bem definida, é crucial que as empresas contratem profissionais de Tecnologia da Informação (TI) capacitados para auditar e monitorar esses backups. A gestão de backups não é apenas uma tarefa técnica; é uma questão estratégica que exige conhecimento especializado para garantir que as soluções de backup sejam implementadas corretamente e estejam sempre operantes.

Profissionais de TI especializados devem ser responsáveis por garantir que os backups sejam realizados regularmente, estejam armazenados de forma segura e possam ser recuperados rapidamente em caso de necessidade. Além disso, esses profissionais devem estar atentos às novas soluções e práticas recomendadas para garantir que a empresa esteja protegida contra as ameaças mais recentes.

Diversificação dos Backups em Diferentes Localidades

Outro ponto crucial que muitas empresas negligenciam é a localização dos backups. Concentrar todos os backups em um único local, seja na nuvem ou em servidores locais, aumenta o risco de perda total de dados em caso de desastre. Idealmente, as empresas devem fazer backups em diferentes localidades, tanto físicas quanto digitais, para garantir redundância e disponibilidade.

Seja em data centers externos, em outros países ou em sistemas de backup na nuvem, a diversificação é uma medida essencial para proteger dados contra riscos como desastres naturais, falhas técnicas ou ataques cibernéticos. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. A distribuição geográfica dos backups reduz drasticamente o risco de perda irreparável.

E o que podemos aprender? A Lição do 11 de Setembro e a Prevenção de Desastres

O 11 de setembro de 2001 foi um marco na história, não apenas pela tragédia humana, mas também pelo impacto nos negócios. Para muitas empresas que estavam localizadas nas Torres Gêmeas, a falta de backups foi um erro fatal. A perda de dados foi irreparável e resultou no fechamento de muitas dessas organizações.

Hoje, as empresas têm uma responsabilidade maior do que nunca em proteger seus dados. Não podemos mais ignorar a importância de backups eficientes, diversificados e monitorados regularmente. A tecnologia de backup na nuvem é uma excelente ferramenta, mas ela não deve ser a única linha de defesa.

A lição do 11 de setembro é clara tem termos tecnológicos: não deixe que sua empresa seja a próxima vítima da falta de proteção de dados, ainda mais em tempos de celulares sujeitos a furtos e roubos nas grandes cidades. Invista em uma estratégia de backup robusta, verifique constantemente a operabilidade dos backups, contrate profissionais capacitados para auditá-los e faça backups em diferentes localidades. Somente com essas medidas é possível aumentar as possibilidades de que sua empresa sobreviva a qualquer desastre — digital ou físico. Como sempre, prevenir é melhor do que remediar. Faça backups, e faça-os agora.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd .

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.