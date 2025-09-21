Como crescer na área de Tecnologia da Informação (TI)?

Leia entrevista abaixo com o especialista Juliano Araújo sobre como os profissionais podem se preparar e construir uma carreira sólida, trazendo dicas fundamentais que envolvem networking e certificações

Nesta coluna especial, conversamos com o especialista Juliano Araújo, MBA e Coordenador Nacional do Comitê de Startech da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (APDADOS.org), para compreender quais são os passos essenciais para se destacar e alcançar o sucesso na área de Tecnologia da Informação (TI).

Com o mercado em constante transformação, a área de TI tem se mostrado uma das mais promissoras e, ao mesmo tempo, mais competitivas. Profissionais que desejam crescer precisam ir além do conhecimento técnico, desenvolvendo relacionamentos estratégicos, conquistando certificações e mantendo-se atualizados para se destacar em meio a tantas mudanças.

Desse modo, Juliano Araújo compartilha sua visão prática sobre como os profissionais podem se preparar e construir uma carreira sólida, trazendo dicas fundamentais que envolvem networking, eventos, certificações, estudo contínuo e o papel da resiliência na trajetória de crescimento.

Dr. Davis Alves: Juliano, muitas pessoas querem entrar na área de TI, mas não sabem por onde começar. Qual seria o primeiro passo para quem deseja crescer nessa carreira?

Juliano Araújo: O primeiro passo é entender a diversidade de áreas dentro da TI. Temos três áreas básicas Infraestrutura, onde inclui-se redes de computadores e consequentemente roteadores, servidores e cabeamento. Também temos a área de Design, nessa estão inseridos, profissionais que mexem com edições de vídeos, gráficos, jogos e qualquer tipo de sistemas prontos. Por fim temos a área de Desenvolvimento, onde estão inseridos os programadores e suas vertentes como backend e frontend. Vale destacar que também existem a áreas de especializações como segurança da informação, gestão de TI e afins; essas podem ser somadas as ditas anteriormente.

Definir um caminho claro ajuda a focar os estudos e a escolher cursos, certificações e oportunidades que realmente farão diferença. “Quando você sabe onde quer chegar, consegue se preparar melhor e direcionar seus esforços para alcançar esse objetivo.”

Dr. Davis Alves: Além de escolher uma área, quais outros fatores são decisivos para crescer profissionalmente?

Juliano Araújo: Existem alguns pilares essenciais:

Networking – Construir uma rede de contatos é fundamental. Muitas oportunidades surgem através de indicações e conexões que você faz ao longo da carreira. Participar de grupos, comunidades e eventos é um excelente começo.

Contato com professores e profissionais da área – Professores e mentores podem encurtar muito o caminho. Eles têm experiência e podem indicar oportunidades ou até mesmo orientar nas decisões de carreira.

Certificações – No nosso setor, elas têm um peso enorme. Certificações como ITIL® 4, CompTIA® Security+ e EXIN® Data Protection Officer mostram que você está atualizado e comprometido com a profissão.

Eventos – Congressos, feiras e workshops são ótimos para conhecer novas tecnologias, trocar experiências e entender as tendências do mercado.

Estudo constante – A TI muda todos os dias. Quem não estuda, fica para trás. Reservar tempo para cursos, treinamentos e leitura é indispensável para se manter competitivo.

Dr. Davis Alves: Você falou sobre networking. Como ele pode realmente impactar a carreira de um profissional de TI?

Juliano Araújo: O networking é muito mais do que apenas conhecer pessoas. Ele cria oportunidades que muitas vezes não aparecem em vagas publicadas. “Grande parte das melhores oportunidades que surgiram na minha trajetória vieram de conversas, eventos e conexões que construí ao longo do tempo.” Além disso, o networking permite que você troque experiências, conheça tendências e receba conselhos que podem evitar erros no seu crescimento profissional.

Dr. Davis Alves: Quais erros os profissionais devem evitar no início dessa jornada?

Juliano Araújo: Um erro comum é querer aprender tudo ao mesmo tempo, sem foco. A TI é ampla, mas você precisa se especializar em algo primeiro. Outro erro é negligenciar o relacionamento profissional — muita gente foca só na parte técnica e esquece que as conexões podem abrir portas. Também é um equívoco não investir em certificações e eventos, achando que apenas a experiência prática basta. Hoje, o mercado exige um equilíbrio entre teoria, prática e atualização constante.

Dr. Davis Alves: Olhando para o futuro, como você vê a evolução da área de TI e as oportunidades para os próximos anos?

Juliano Araújo: A tendência é que a área de TI continue crescendo, principalmente em campos como segurança da informação, inteligência artificial, análise de dados e cloud computing. As empresas estão cada vez mais digitais, e isso aumenta a demanda por profissionais qualificados. “Quem se prepara agora, investe em networking, certificações e especializações, terá muito mais chances de crescer e se destacar.” Profissionais que seguirem esses passos estarão prontos para aproveitar as oportunidades que a transformação digital continuará trazendo nos próximos anos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.