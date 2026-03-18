Base que comanda guerras dos EUA no Oriente Médio entra em confinamento após ameaça

o alerta foi iniciado às 11h24 (horário local) e permaneceu em vigor até 14h08

Reprodução MacDill Air Force Base, localizada em Tampa



A MacDill Air Force Base, localizada em Tampa, no estado da Flórida, entrou em regime de “shelter-in-place” na manhã desta quarta-feira, 18 de março de 2026, após uma ameaça de segurança não especificada.

De acordo com autoridades da base, o alerta foi iniciado às 11h24 (horário local) e permaneceu em vigor até 14h08. Durante esse período, o acesso foi restrito e todo o pessoal presente foi instruído a permanecer abrigado em locais seguros enquanto a situação era avaliada.

A MacDill abriga dois dos principais comandos militares dos Estados Unidos: o U.S. Central Command (CENTCOM), responsável por operações no Oriente Médio, e o U.S. Special Operations Command (SOCOM), que coordena forças especiais em nível global.

Segundo dados oficiais da própria base, cerca de 16.800 pessoas trabalham diariamente em MacDill, incluindo aproximadamente 7.600 militares e 8.100 civis e contratados. O complexo reúne mais de 50 unidades e organizações militares, além de uma população residente de cerca de 5.700 pessoas.

A unidade principal instalada no local é a 6ª Ala de Reabastecimento Aéreo, responsável por operações de abastecimento em voo que dão suporte a missões militares em diferentes regiões do mundo.

Após a verificação da ameaça, o comando da base informou que o confinamento foi suspenso e que não há ameaça ativa no momento. Não foram registrados feridos nem danos, e as atividades foram retomadas normalmente.

As autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre a natureza do incidente.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.