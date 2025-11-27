Coletiva em Washington revela nomes das vítimas e crimes do autor do ataque contra Guardas Nacionais

Participaram da entrevista Kash Patel – diretor do FBI, Jeanine Pirro – procuradora do Distrito de Columbia, Muriel Bowser – prefeita de Washington, e Jeffery Carroll – chefe de polícia

DREW ANGERER / AFP Diretor do FBI, Kash Patel, o diretor do Serviço Secreto dos EUA, Sean Curran, a prefeita do Distrito de Columbia, Muriel Bowser, e o chefe assistente executivo da Polícia Metropolitana (MPD), Jeffery Carroll, participam de uma coletiva de imprensa após um tiroteio no centro de Washington



Em coletiva realizada na sede do FBI, em Washington D.C., as autoridades americanas divulgaram oficialmente os nomes das duas vítimas do ataque a Guardas Nacionais perto da Casa Branca e detalharam as acusações criminais contra o suspeito.

Participaram da coletiva:

• Kash Patel – diretor do FBI;

• Jeanine Pirro – procuradora federal do Distrito de Columbia;

• Muriel Bowser – prefeita de Washington;

• Jeffery Carroll – chefe de polícia de D.C.;

• Patrick Morrisey – governador da West Virginia;

O tom foi de alerta máximo em segurança e de cobrança por respostas rápidas.

Nomes das vítimas confirmados

Pela primeira vez, as autoridades divulgaram oficialmente quem são os dois guardas atingidos no ataque:

• Sarah Beckstrom, 20 anos – internada no Walter Reed, em estado crítico/estável;

• Andrew Wolfe, 24 anos – internado no George Washington Hospital, também em estado crítico/estável;

O governador da West Virginia, Patrick Morrisey, ressaltou que os dois se ofereceram para trabalhar no feriado: “Sarah (20) e Andrew (24) trabalharam no feriado voluntariamente. Visitei ambos – estão lutando pela vida.”

O diretor do FBI, Kash Patel, classificou os dois como heróis: “Sarah Beckstrom e Andrew Wolfe executaram com precisão sob fogo. Este foi um ATAQUE DIRECIONADO.”

Suspeito: afegão de 29 anos, asilado nos EUA;

A coletiva também confirmou a identidade e o histórico do suspeito preso:

• Nome: Rahmanullah Lakanwal

• Idade: 29 anos

• Nacionalidade: afegão

• Entrada nos EUA: 2021, pelo programa Operation Allies Welcome

• Asilo: concedido em 2025

• Situação atual: ferido, em condição estável, sob custódia

• Arma usada: revólver .357 Smith & Wesson

Segundo as autoridades, ele foi neutralizado em menos de um minuto após o primeiro disparo e recebeu atendimento médico sob escolta.

Ataque por emboscada: cronologia apresentada na coletiva

As autoridades exibiram uma linha do tempo detalhada do ataque:

• 15h47 – Guardas iniciam patrulha na área da Casa Branca

• 16h12 – Suspeito se aproxima pelo lado oeste

• 16h14:00 – Lakanwal saca a arma e atira contra Sarah e Andrew

• 16h14:17 – Guardas respondem ao fogo

• 16h14:42 – Suspeito é neutralizado

• 16h15:00 – A polícia chega ao local

O diretor do FBI deixou claro que não se trata de ato aleatório: “Este foi um ATAQUE DIRECIONADO. Estamos investigando conexões extremistas.”

Crimes pelos quais o suspeito será julgado

A procuradora federal Jeanine Pirro detalhou as acusações formais já apresentadas contra Rahmanullah Lakanwal:

• 2 acusações de tentativa de homicídio;

• 1 acusação de porte ilegal de arma;

• 1 acusação de ataque a oficiais federais;

Pirro foi direta ao falar sobre a possibilidade de agravamento das acusações: “Se as vítimas não sobreviverem, será homicídio em 1º grau. É um ataque audaz contra símbolos da autoridade.”

Reforço imediato de segurança

Na mesma coletiva, as autoridades confirmaram medidas emergenciais:

• Envio de +500 Guardas Nacionais para Washington, por ordem do presidente Donald Trump;

• Atuação conjunta de FBI, ATF e DHS na investigação;

• Patrulhas reforçadas em pontos estratégicos de D.C.;

• Criação de um fundo de apoio às famílias de Sarah Beckstrom e Andrew Wolfe;

A prefeita Muriel Bowser classificou o ataque como: “Um ataque desumano e covarde contra quem protegia nossa cidade.”

Local do atentado

O ataque aconteceu na Avenida Constitution, em área de alta visibilidade, a poucos metros da Casa Branca, aumentando a pressão sobre o sistema de segurança da capital americana.

Próximos passos da investigação

De acordo com o que foi informado na coletiva, estão em andamento:

• Análise de celular e computador do suspeito;

• Entrevistas com familiares em Bellingham (Washington);

• Rastreamento de uma viagem de 3 dias de carro até Washington, D.C.;

• Apuração da motivação: possível extremismo está em análise, mas ainda sem conclusão oficial;

Clima de comoção

A mensagem final das autoridades foi de união em torno das vítimas. Em tom solene, a linha comum foi: a nação ora por Sarah Beckstrom e Andrew Wolfe, que seguem em luta pela vida depois de um ataque que, agora está claro, tinha alvo definido e intenção letal.

