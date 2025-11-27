Coletiva em Washington revela nomes das vítimas e crimes do autor do ataque contra Guardas Nacionais
Participaram da entrevista Kash Patel – diretor do FBI, Jeanine Pirro – procuradora do Distrito de Columbia, Muriel Bowser – prefeita de Washington, e Jeffery Carroll – chefe de polícia
Em coletiva realizada na sede do FBI, em Washington D.C., as autoridades americanas divulgaram oficialmente os nomes das duas vítimas do ataque a Guardas Nacionais perto da Casa Branca e detalharam as acusações criminais contra o suspeito.
Participaram da coletiva:
• Kash Patel – diretor do FBI;
• Jeanine Pirro – procuradora federal do Distrito de Columbia;
• Muriel Bowser – prefeita de Washington;
• Jeffery Carroll – chefe de polícia de D.C.;
• Patrick Morrisey – governador da West Virginia;
O tom foi de alerta máximo em segurança e de cobrança por respostas rápidas.
Nomes das vítimas confirmados
Pela primeira vez, as autoridades divulgaram oficialmente quem são os dois guardas atingidos no ataque:
• Sarah Beckstrom, 20 anos – internada no Walter Reed, em estado crítico/estável;
• Andrew Wolfe, 24 anos – internado no George Washington Hospital, também em estado crítico/estável;
O governador da West Virginia, Patrick Morrisey, ressaltou que os dois se ofereceram para trabalhar no feriado: “Sarah (20) e Andrew (24) trabalharam no feriado voluntariamente. Visitei ambos – estão lutando pela vida.”
O diretor do FBI, Kash Patel, classificou os dois como heróis: “Sarah Beckstrom e Andrew Wolfe executaram com precisão sob fogo. Este foi um ATAQUE DIRECIONADO.”
Suspeito: afegão de 29 anos, asilado nos EUA;
A coletiva também confirmou a identidade e o histórico do suspeito preso:
• Nome: Rahmanullah Lakanwal
• Idade: 29 anos
• Nacionalidade: afegão
• Entrada nos EUA: 2021, pelo programa Operation Allies Welcome
• Asilo: concedido em 2025
• Situação atual: ferido, em condição estável, sob custódia
• Arma usada: revólver .357 Smith & Wesson
Segundo as autoridades, ele foi neutralizado em menos de um minuto após o primeiro disparo e recebeu atendimento médico sob escolta.
Ataque por emboscada: cronologia apresentada na coletiva
As autoridades exibiram uma linha do tempo detalhada do ataque:
• 15h47 – Guardas iniciam patrulha na área da Casa Branca
• 16h12 – Suspeito se aproxima pelo lado oeste
• 16h14:00 – Lakanwal saca a arma e atira contra Sarah e Andrew
• 16h14:17 – Guardas respondem ao fogo
• 16h14:42 – Suspeito é neutralizado
• 16h15:00 – A polícia chega ao local
O diretor do FBI deixou claro que não se trata de ato aleatório: “Este foi um ATAQUE DIRECIONADO. Estamos investigando conexões extremistas.”
Crimes pelos quais o suspeito será julgado
A procuradora federal Jeanine Pirro detalhou as acusações formais já apresentadas contra Rahmanullah Lakanwal:
• 2 acusações de tentativa de homicídio;
• 1 acusação de porte ilegal de arma;
• 1 acusação de ataque a oficiais federais;
Pirro foi direta ao falar sobre a possibilidade de agravamento das acusações: “Se as vítimas não sobreviverem, será homicídio em 1º grau. É um ataque audaz contra símbolos da autoridade.”
Reforço imediato de segurança
Na mesma coletiva, as autoridades confirmaram medidas emergenciais:
• Envio de +500 Guardas Nacionais para Washington, por ordem do presidente Donald Trump;
• Atuação conjunta de FBI, ATF e DHS na investigação;
• Patrulhas reforçadas em pontos estratégicos de D.C.;
• Criação de um fundo de apoio às famílias de Sarah Beckstrom e Andrew Wolfe;
A prefeita Muriel Bowser classificou o ataque como: “Um ataque desumano e covarde contra quem protegia nossa cidade.”
Local do atentado
O ataque aconteceu na Avenida Constitution, em área de alta visibilidade, a poucos metros da Casa Branca, aumentando a pressão sobre o sistema de segurança da capital americana.
Próximos passos da investigação
De acordo com o que foi informado na coletiva, estão em andamento:
• Análise de celular e computador do suspeito;
• Entrevistas com familiares em Bellingham (Washington);
• Rastreamento de uma viagem de 3 dias de carro até Washington, D.C.;
• Apuração da motivação: possível extremismo está em análise, mas ainda sem conclusão oficial;
Clima de comoção
A mensagem final das autoridades foi de união em torno das vítimas. Em tom solene, a linha comum foi: a nação ora por Sarah Beckstrom e Andrew Wolfe, que seguem em luta pela vida depois de um ataque que, agora está claro, tinha alvo definido e intenção letal.
