Política pode afastar profissionais essenciais da linha de frente

EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINA Endurecimento migratório de Trump ameaça médicos estrangeiros e sistema de saúde



A nova ofensiva migratória do governo do presidente Donald Trump tem gerado preocupação crescente no setor de saúde dos Estados Unidos. Médicos estrangeiros — muitos deles responsáveis por atender populações vulneráveis e regiões com escassez de profissionais — podem perder seus empregos ou deixar o país, agravando ainda mais a falta de mão de obra médica.

Segundo a reportagem da CNN, a política atinge especialmente profissionais vindos de países classificados pelo governo como de “alto risco”, ampliando restrições de vistos e permanência. Um dos casos citados é o do pneumologista Faysal Al Ghoula, que atua em Indiana e teme não conseguir continuar trabalhando apesar da alta demanda por seus serviços.

Hospitais e clínicas americanas, especialmente em áreas rurais ou carentes, dependem fortemente de médicos imigrantes. Esses profissionais costumam ocupar vagas difíceis de preencher por médicos nascidos no país.

Com as novas regras:

Contratos podem ser interrompidos;

Vistos podem não ser renovados;

Profissionais evitam viajar por medo de não conseguir retornar;

Esse cenário cria um paradoxo: enquanto a demanda por atendimento cresce, a oferta de médicos pode diminuir drasticamente.

Especialistas alertam que a saída desses profissionais pode afetar diretamente pacientes, principalmente os mais vulneráveis.

Consequências possíveis incluem:

Aumento no tempo de espera por consultas;

Sobrecarga em hospitais e UTIs;

Redução no acesso à saúde em regiões já desassistidas;

O próprio médico citado na reportagem atende cerca de mil pacientes por ano, incluindo casos graves como câncer de pulmão — um indicativo da importância desses profissionais no sistema.

A medida faz parte de um endurecimento mais amplo da política migratória no segundo mandato de Trump, que inclui:

Aumento de deportações;

Restrições a vistos de trabalho;

Ampliação de operações de fiscalização;

Essas ações já vêm sendo criticadas por setores da saúde e direitos humanos, que apontam efeitos colaterais além da imigração — como impactos econômicos e sociais.

Profissionais da saúde e organizações médicas têm alertado que a política pode ser contraproducente. Em vez de fortalecer o sistema, ela pode enfraquecê-lo ao afastar trabalhadores qualificados.

Além disso, há um clima crescente de insegurança entre médicos estrangeiros, que passam a considerar deixar os EUA voluntariamente ou evitar assumir novas posições.

Um sistema sob pressão

O debate revela um dilema central: como equilibrar controle migratório com a necessidade urgente de profissionais essenciais?

Enquanto o governo defende as medidas como parte da segurança nacional, críticos argumentam que o impacto real pode ser sentido diretamente pelos pacientes — especialmente aqueles que já enfrentam dificuldades para acessar cuidados médicos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.