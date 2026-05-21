Flávio Bolsonaro tenta encontro com Trump na próxima semana

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a iniciativa partiu de aliados de Flávio Bolsonaro, e, até o momento, a questão está sob análise

Reprodução / Jovem Pan Curitiba Senador Flávio Bolsonaro



Interlocutores da Casa Branca afirmaram à coluna que a possível reunião entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump, prevista para a próxima semana em Washington, vem sendo articulada pela equipe do senador brasileiro.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a iniciativa partiu de aliados de Flávio Bolsonaro e, até o momento a questão está sob análise.

As fontes da Jovem Pan também destacam que, mesmo no recente encontro entre Trump e Lula – atual presidente do Brasil, a Casa Branca não fez divulgação prévia da agenda. A reunião só foi confirmada oficialmente horas antes e não houve publicação institucional de fotos ou vídeos pelos canais oficiais americanos, incluindo o canal oficial da Casa Branca. Toda a divulgação de imagens partiu do governo brasileiro.

A informação sobre a possível reunião foi divulgada inicialmente pelo site de Cláudio Dantas. Segundo a publicação, interlocutores ligados ao senador afirmam que a agenda vem sendo construída há semanas por aliados de Flávio nos Estados Unidos, com apoio de empresários e representantes do Partido Republicano próximos ao entorno de Trump.

De acordo com o site, a pauta prevista para o encontro incluiria temas considerados estratégicos para os dois países, como cooperação bilateral no combate ao crime organizado transnacional, especialmente facções que atuam na América Latina, além de discussões sobre investimentos americanos em minerais críticos brasileiros – setor visto como prioritário pelos EUA diante da disputa geopolítica com a China.

Outro ponto citado seria a tentativa de avançar em negociações comerciais para reduzir tarifas sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, tema defendido por setores do agronegócio e da indústria nacional. A publicação também afirma que aliados de Flávio avaliam que uma eventual foto ao lado de Trump teria forte impacto político interno e poderia fortalecer sua projeção nacional para a disputa presidencial de 2026.

Apesar da articulação, fontes americanas ressaltam que a confirmação da reunião depende diretamente da agenda de Trump e do aval final da equipe da Casa Branca, que mantém cautela em relação a encontros com lideranças estrangeiras em meio ao calendário político americano.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.