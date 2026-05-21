Socorristas dos EUA passam mal após atender à ocorrência com 3 mortos por overdose

Ao todo, 23 pessoas passaram por avaliação médica e descontaminação

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Um caso que começou como uma suspeita de overdose em uma pequena cidade do Novo México terminou mobilizando polícia, equipes químicas especializadas e levantando um novo alerta sobre os riscos enfrentados até por quem tenta salvar vidas.

Três pessoas morreram e uma quarta foi hospitalizada depois que autoridades encontraram quatro pessoas inconscientes dentro de uma casa em Mountainair, comunidade rural localizada a leste de Albuquerque. Mas o que transformou a ocorrência em um caso incomum foi o que aconteceu em seguida: dezenas de socorristas que entraram no local também começaram a apresentar sintomas de exposição a uma substância ainda não identificada.

Segundo a Polícia Estadual do Novo México, ao menos 18 primeiros socorristas – entre bombeiros, paramédicos e equipes de emergência – precisaram ser colocados em quarentena, avaliados e descontaminados após relatarem sintomas como náusea, tontura, vômito e tosse durante o atendimento. Dois deles chegaram a ser classificados inicialmente em estado grave.

Todos os expostos foram encaminhados ao hospital universitário do estado para monitoramento. Ao todo, 23 pessoas passaram por avaliação médica e descontaminação. A maioria recebeu alta, mas pacientes sintomáticos permaneceram sob observação.

As autoridades ainda tentam descobrir exatamente qual substância provocou o episódio.

Investigadores afirmam que, até agora, não há indícios de que o agente tenha se espalhado pelo ar. A hipótese inicial é que a exposição tenha ocorrido por contato direto com a substância presente na residência. Equipes especializadas em materiais perigosos foram enviadas para coletar amostras e identificar o composto.

Embora o resultado oficial dos exames ainda não tenha sido divulgado, autoridades locais afirmam que drogas encontradas na cena são uma das linhas investigadas. O prefeito de Mountainair descartou, preliminarmente, causas como vazamento de gás ou monóxido de carbono.

O episódio acontece em um momento em que o Novo México continua enfrentando forte pressão da crise de dependência química.

Dados mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostram que o estado registrou 775 mortes por overdose em 2024, a quarta maior taxa do país. Nacionalmente, as mortes por overdose vêm caindo nos últimos anos — passaram de cerca de 92 mil para 73 mil em um período de 12 meses encerrado em agosto de 2025 – mas o Novo México continua entre os estados mais afetados.

Em Mountainair, cidade com menos de mil habitantes, o impacto foi tão grande que a prefeitura anunciou fechamento temporário por causa do abalo emocional entre funcionários e equipes de emergência.

As autoridades reforçam que, neste momento, não existe ameaça para a população em geral, mas a investigação continua para descobrir o que exatamente matou as vítimas e como algo dentro daquela casa conseguiu atingir também quem entrou para prestar socorro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.