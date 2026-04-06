Governador da Flórida quer reduzir impostos de moradores, mas mira brasileiros para compensar

O modelo sugerido é gradual: imóveis de menor valor seriam beneficiados primeiro, com a redução avançando até a isenção total das residências principais

Gianrigo MARLETTA / AFPTV / DC POOL / TWITTER / @RonDeSantis / AFP

O governador da Flórida, Ron DeSantis, defendeu em um evento realizado na Palm Beach Atlantic University um plano para reduzir ou até eliminar o imposto sobre propriedades residenciais para moradores de casa própria no estado. Mas a proposta tem um ponto que chamou atenção internacional: investidores estrangeiros, incluindo brasileiros, continuariam pagando normalmente, garantindo que o estado não perca receita.

“Algum rico do Brasil compra uma mansão em Miami, ele ainda pode ser tributado”, afirmou DeSantis, destacando que a ideia é aliviar a carga fiscal dos residentes locais sem comprometer os serviços públicos.

O modelo sugerido é gradual: imóveis de menor valor seriam beneficiados primeiro, com a redução avançando até a isenção total das residências principais. Segundo o governador, o estado poderia oferecer subsídios a municípios, mas ajustes em despesas locais seriam necessários para que a arrecadação total não caísse drasticamente.

A arrecadação estadual de impostos sobre propriedades cresceu de US$ 32 bilhões em 2019 para US$ 60 bilhões em 2025, sendo US$ 18,5 bilhões de residências principais. O plano de DeSantis prevê que segundas residências, imóveis comerciais e propriedades de estrangeiros, incluindo brasileiros, continuem tributados normalmente, garantindo recursos para escolas, serviços de segurança e manutenção da infraestrutura.

O governador também destacou o papel da economia de luxo e do turismo. Em fevereiro de 2026, as vendas de imóveis acima de um milhão de dólares atingiram recordes na Flórida. O estado recebe 142 milhões de visitantes por ano e registrou US$ 137 bilhões em migração de alta renda entre 2019 e 2023, incluindo US$ 20,65 bilhões apenas em 2023. Esses números reforçam que há receita suficiente para compensar a redução dos impostos para moradores.

Para brasileiros que possuem imóveis de luxo na Flórida, a medida significa que continuarão pagando impostos sobre suas propriedades, mesmo que os residentes locais vejam redução significativa. A proposta é uma forma de transferir parte da carga fiscal de moradores para investidores internacionais, mantendo o orçamento estadual protegido.

O plano ainda poderá ser submetido a referendo em novembro de 2026, exigindo 60% de votos favoráveis para ser aprovado. Pesquisas indicam que 56% dos eleitores apoiam a eliminação gradual do imposto sobre residências principais, enquanto entre os beneficiários diretos, o apoio chega a 58%.

Críticos alertam que a medida pode enfrentar desafios legais, especialmente na tributação de estrangeiros, mas defensores afirmam que o objetivo é aliviar a carga para moradores, sem comprometer escolas, hospitais, polícia e outros serviços essenciais.

Com a proposta, DeSantis busca equilibrar redução de impostos para residentes com a continuidade de receitas provenientes de estrangeiros ricos, incluindo brasileiros, em um estado que segue atraindo investidores de alta renda e mantendo o turismo como motor econômico.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.