Flórida, onde Ramagem está preso, passa a identificar status imigratório em documentos pessoais

A lei, sancionada pelo governador Ron DeSantis, determina que os documentos passem a indicar se o portador é cidadão americano ou possui presença legal nos Estados Unidos

Renan Areias/Enquadrar/Estadão Conteúdo

A Flórida aprovou uma nova etapa no endurecimento de suas políticas migratórias: a inclusão do status imigratório em carteiras de motorista e documentos de identidade estaduais.

A lei, sancionada pelo governador Ron DeSantis, determina que os documentos passem a indicar se o portador é cidadão americano ou possui presença legal nos Estados Unidos.

A mudança, prevista para entrar em vigor a partir do próximo ano, altera a forma como a identificação oficial funciona no estado, ao tornar visível uma informação que, até então, permanecia restrita a bases de dados governamentais.

Na prática, isso significa que o status migratório passa a circular fora do ambiente institucional e pode ser acessado em qualquer situação que exija apresentação de documento.

Um caso recente ajuda a ilustrar, na prática, como a visibilidade do status migratório pode influenciar abordagens. O Alexandre Ramagem foi detido pelo serviço de imigração dos Estados Unidos (ICE) na Flórida e permanece sob custódia por questões migratórias. Segundo informações divulgadas por agências internacionais, ele havia apresentado um pedido de asilo político no país, ainda em análise no momento da detenção.

Se uma regra como a aprovada na Flórida já estivesse em vigor, esse tipo de informação poderia, em tese, estar visível diretamente em um documento de identificação estadual, como a carteira de motorista. Isso significa que, no momento de uma abordagem, autoridades poderiam identificar de forma imediata que o indivíduo possui um processo migratório ativo – como um pedido de asilo pendente.

Na prática, isso não elimina automaticamente a possibilidade de detenção, mas pode influenciar a forma como o caso é tratado desde o primeiro contato, ao reduzir a dependência de verificações posteriores em sistemas federais. Em situações como a de Ramagem, especialistas avaliam que a presença dessa informação no documento poderia alterar o encaminhamento inicial – ainda que a decisão final continuasse sujeita às autoridades de imigração.

A medida se insere em um movimento mais amplo da Flórida para reforçar o controle sobre imigração. Nos últimos anos, o estado já havia restringido o acesso a carteiras de motorista a pessoas com presença legal no país e invalidado documentos emitidos por outros estados para imigrantes indocumentados.

A nova lei avança nesse processo ao não apenas limitar o acesso, mas também classificar explicitamente o portador do documento. Para o governo estadual, o argumento central é de transparência e segurança, especialmente na verificação de identidade e prevenção de fraudes.

O impacto potencial da medida ganha dimensão quando analisado à luz da demografia do estado.

Dados do U.S. Census Bureau indicam que cerca de 5,4 milhões de imigrantes vivem na Flórida, o que representa aproximadamente 23% da população.

Em regiões específicas, esse percentual é ainda maior.

No condado de Miami-Dade, por exemplo, mais da metade da população – cerca de 54% – nasceu fora dos Estados Unidos, um dos índices mais altos do país.

Esse cenário transforma a política migratória em um tema não apenas federal, mas diretamente ligado ao cotidiano local.

Especialistas apontam que a principal mudança não está apenas na exigência legal, mas na visibilidade da informação. Ao tornar o status imigratório parte do documento físico, o estado cria uma distinção imediata entre cidadãos e não cidadãos – algo que pode ter implicações práticas em abordagens policiais, processos administrativos e até interações cotidianas.

Críticos da medida alertam para o risco de discriminação e uso indevido dessa informação fora do escopo oficial.

A discussão ocorre em um contexto em que a Flórida mantém forte dependência da mão de obra imigrante. Setores como turismo, construção civil, serviços e agricultura contam com participação significativa dessa população. Além disso, o estado abriga uma das maiores comunidades brasileiras fora do Brasil, com presença relevante no sul da Flórida e em regiões como Orlando.

Estimativas do Itamaraty apontam que os Estados Unidos concentram uma das maiores diásporas brasileiras do mundo, com parcela expressiva vivendo no estado.

A decisão da Flórida deve repercutir nacionalmente, ao tocar em um ponto sensível: o limite entre políticas estaduais e atribuições federais no controle migratório.

Mais do que uma mudança administrativa, a lei reposiciona o estado no centro do debate sobre imigração nos Estados Unidos – ampliando discussões sobre segurança, direitos civis e o papel da identificação oficial.

Ao transformar o documento em um marcador visível de status migratório, a Flórida não apenas altera uma regra. Ela redefine a forma como identidade e imigração se cruzam no espaço público.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.