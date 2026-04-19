Trump barra Vance no Paquistão para liderar acordo de paz

Decisão de deixar o vice-presidente de fora foi tomada por questões de segurança, em razão da sensibilidade do cenário

JACQUELYN MARTIN / POOL / AFP Delegação dos EUA deve desembarcar em Islamabad nas próximas horas para dar continuidade às negociações.



A missão diplomática dos Estados Unidos ao Paquistão será conduzida por dois nomes próximos ao presidente Donald Trump: Steve Witkoff e Jared Kushner, confirmaram fontes à Jovem Pan. O vice-presidente JD Vance não integrará a missão a pedido de Trump, que que liderar o acordo de paz. Segundo apuração, a decisão foi tomada por questões de segurança, em razão da sensibilidade do cenário.

Entretanto, nos bastidores, também se comenta que a decisão de deixar o vice-presidente de fora deve-se ao fato de que Trump pretende ir ao Paquistão assinar o acordo de cessar-fogo. Ele deseja estar pessoalmente diante dos iranianos, o que impediria a presença do vice-presidente na missão por questões de segurança.

A delegação deve desembarcar em Islamabad nas próximas horas para dar continuidade às negociações. Trump teria confidenciado a interlocutores que o vice é “excelente” e plenamente qualificado para participar das tratativas, mas que a opção por mantê-lo fora da viagem foi exclusivamente preventiva.

Neste domingo (19), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que uma delegação americana estará no Paquistão na segunda-feira (20) para retomar as negociações com o Irã, ao mesmo tempo em que ameaçou destruir as infraestruturas do país do Oriente Médio em caso de fracasso das conversações.

Em uma mensagem na rede Truth Social, Trump também acusou Teerã de ter violado o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril, ao lançar ataques no sábado (18) no Estreito de Ormuz, e afirmou que oferecia ao Irã um “acordo razoável” e que, em caso de recusa por parte de Teerã, “os Estados Unidos destruirão todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã”. “CHEGA DE SER BONZINHO!”, advertiu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.