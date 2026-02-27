Juiz federal barra política que permitia deportações de migrantes a ‘terceiros países’ sem direito de defesa

Decisão em Massachusetts considera ilegal regra do Departamento de Segurança Interna que autorizava remoções sem aviso prévio; governo promete recorrer e fala em autoridade constitucional

MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Juiz distrital Brian Murphy, de Massachusetts



Uma decisão da Justiça federal reacendeu o embate sobre os limites da política migratória dos Estados Unidos e o alcance do poder do Executivo em matéria de deportação. Na quarta-feira (25), o juiz distrital Brian Murphy, de Massachusetts, declarou ilegal uma política do Departamento de Segurança Interna, que autorizava a deportação de migrantes para “terceiros países” sem aviso prévio ou oportunidade de contestação.

A medida anulada permitia que autoridades migratórias enviassem não cidadãos a nações que não fossem seus países de origem, desde que esses países aceitassem recebê-los. Segundo a decisão, o procedimento violava garantias básicas do devido processo legal ao não assegurar que os migrantes fossem informados com antecedência nem tivessem a chance de apresentar objeções formais, especialmente em situações que envolvessem risco de perseguição, tortura ou outras violações de direitos humanos.

A ação foi movida por um grupo de não cidadãos em formato de ação coletiva no ano passado. Os autores argumentaram que a política criava um sistema de remoção acelerada para destinos potencialmente perigosos, sem salvaguardas adequadas. Ao decidir a favor do grupo, Murphy determinou que a política deve ser anulada e não pode continuar a ser aplicada nos moldes atuais.

Na decisão, o magistrado destacou que, ainda que o governo tenha ampla autoridade para conduzir a política migratória, essa competência não elimina a necessidade de respeitar garantias processuais mínimas previstas na legislação e na Constituição dos Estados Unidos. Para a Corte, a ausência de notificação e de oportunidade para contestação compromete direitos fundamentais.

O Departamento de Segurança Interna reagiu em nota, afirmando que a administração do presidente Donald Trump tem autoridade constitucional para remover “imigrantes ilegais criminosos” e enfrentar o que classificou como um “pesadelo de segurança nacional”. O órgão também declarou que precisa ser autorizado a executar sua competência legal para deportar indivíduos a países dispostos a aceitá-los.

O comunicado ressalta ainda que a Suprema Corte dos Estados Unidos já concedeu duas suspensões emergenciais relacionadas a decisões anteriores do juiz Brian Murphy no mesmo caso. Segundo o departamento, isso reforça a expectativa de que o governo poderá reverter novamente a decisão em instâncias superiores.

O caso deve avançar no Judiciário e pode retornar à Suprema Corte, ampliando o debate sobre até onde vai a autoridade do Executivo para firmar acordos de remoção com terceiros países e quais são os limites impostos pelo devido processo legal.

Especialistas avaliam que o julgamento pode ter impacto significativo sobre futuras políticas migratórias, sobretudo em um contexto de polarização política e pressão por respostas mais rígidas na fronteira. Para defensores dos direitos dos migrantes, a decisão representa uma reafirmação de que medidas de controle migratório não podem prescindir de garantias básicas de defesa e transparência.

Já para o governo, o entendimento judicial impõe obstáculos operacionais em um momento em que a imigração segue no centro do debate político nacional. A disputa agora se desloca para as instâncias superiores, onde será testado o equilíbrio entre segurança nacional, autoridade executiva e proteção de direitos individuais.

