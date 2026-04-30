Miami em modo turbo: quando três gigantes do esporte disputam o mesmo calendário

E tudo isso acontece no mesmo lugar. No centro dessa transformação está o Hard Rock Stadium.

Em Miami, o calendário esportivo nunca foi simples. Mas em 2026, ele virou um verdadeiro teste de resistência – não para atletas, e sim para engenheiros, organizadores e equipes de manutenção.

A cidade terá que conciliar, em um intervalo mínimo de tempo, três universos completamente diferentes: a tecnologia da Fórmula 1, a rotina intensa da NFL e a exigência global da FIFA.

E tudo isso acontece no mesmo lugar. No centro dessa transformação está o Hard Rock Stadium.

Durante a maior parte do ano, ele é casa do futebol americano. Mas quando a Fórmula 1 chega, o espaço deixa de ser apenas um estádio: vira uma peça-chave de um circuito urbano temporário.

O detalhe mais curioso – e crítico – é que o gramado não desaparece. Ele é coberto, protegido e, por alguns dias, deixa de existir como campo para virar área técnica da F1, incluindo o paddock.

É como transformar um palco de jogo em um centro industrial de alta performance. O verdadeiro problema não é montar — é desmontar

Montar a estrutura da F1 já é um desafio enorme, com meses de planejamento e construção. Mas o ponto mais delicado está depois da bandeirada final.

Em um cenário comum, há tempo suficiente para desmontar tudo com calma e recuperar o campo antes do próximo uso esportivo. Só que, desta vez, não existe essa folga.

O intervalo entre o fim da corrida e a utilização do estádio pela Copa é tão curto que a operação precisa funcionar quase como um pit stop:

-desmontagem acelerada

-retirada de estruturas pesadas

-recuperação ou substituição do gramado

-inspeção rigorosa