Relatórios dos EUA apontam Brasil como ‘peça relevante’ no narcotráfico desde 2017

O que os relatórios indicam, ao longo de quase uma década, é que o Brasil ocupa uma posição estável dentro da arquitetura global do narcotráfico

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP GANHE MCNAMEE / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP WASHINGTON, DC - 11 DE NOVEMBRO: O Capitólio dos EUA é exibido na manhã seguinte ao Senado aprovar uma legislação para reabrir o governo federal em 11 de novembro de 2025 no Capitólio em Washington, DC. O Senado chegou a um acordo na noite de domingo para financiar o governo, com o objetivo de encerrar a paralisação mais longa da história assim que a Câmara dos Representantes votar a legislação no final desta semana. Win McNamee/Getty Images/AFP (Foto de WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)



Pelo menos desde 2017, o Brasil é citado em documentos oficiais do governo norte-americano sobre drogas: o relatório anual do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), publicado desde a primeira gestão de Donald Trump e mantido nas administrações seguintes.

A presença do país não é pontual, nem recente. Trata-se de um padrão e contínuo ao longo das edições.

De acordo com o INCSR, o Brasil aparece em três frentes principais dentro da dinâmica global do narcotráfico:

Corredor logístico e de trânsito para drogas, especialmente cocaína oriunda da região andina;

Mercado interno relevante, com impacto na circulação regional;

Origem ou rota de precursores químicos, substâncias utilizadas na produção e no refino de drogas ilícitas.

O terceiro ponto é central: o documento destaca que países com grande parque industrial – como o Brasil – podem integrar cadeias de fornecimento de insumos que, em algum estágio, acabam desviados para organizações criminosas.

Ou seja, coloca o país no padrão mantido ao longo dos anos.

A análise das edições desde 2017 até os relatórios mais recentes mostra que:

O Brasil é citado de forma reiterada e consistente;

As menções ocorrem dentro de um contexto internacional mais amplo, envolvendo outros países com capacidade industrial e logística;

O foco permanece em fluxos, rotas e insumos, não apenas na produção direta de drogas.

O que isso representa na prática?

A inclusão contínua do Brasil nesse tipo de relatório oficial traz implicações concretas no cenário internacional:

Enquadramento estratégico em segurança internacional

O país passa a ser observado como parte relevante das cadeias globais ligadas ao narcotráfico, especialmente no eixo logístico e de insumos. Ampliação de monitoramento externo

Órgãos internacionais e governos tendem a acompanhar com mais atenção fluxos comerciais, industriais e financeiros associados ao território brasileiro. Pressão por mecanismos de controle

Há expectativa de fortalecimento de sistemas de rastreamento e fiscalização de substâncias químicas e rotas de exportação. Inserção em agendas de cooperação e conflito potencial

A depender do contexto geopolítico, esse enquadramento pode tanto ampliar cooperação quanto gerar pontos de atrito em temas de segurança, comércio e política externa.

Um fator permanente no cenário

O que os relatórios indicam, ao longo de quase uma década, é que o Brasil ocupa uma posição estável dentro da arquitetura global do narcotráfico – especialmente no que envolve logística e insumos químicos.

Essa caracterização, por constar de documentos oficiais do governo dos Estados Unidos de forma contínua desde 2017, consolida o país como um ponto sensível e observado dentro desse sistema, com repercussões que podem se manifestar a qualquer momento conforme a movimentação da água administração americana. Na prática, o contexto está preparado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.