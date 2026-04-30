Repercussão mundial da rejeição de Messias expõe revés histórico para Lula

A Associated Press classificou o episódio como um “political blow” (golpe político)

Valter Campanato/Agência Brasil Brasília (DF), 31-05-2023 - O Advogado-Geral da União, Jorge Rodrigo Messias, participa da abertura do 7º Congresso Anual do Contencioso Tributário da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



A rejeição, pelo Senado brasileiro, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal rapidamente ganhou projeção fora do país e se transformou em um dos principais temas sobre o Brasil na imprensa internacional nas últimas horas. O episódio, ocorrido em 29 de abril de 2026, foi tratado como um acontecimento histórico e como um duro golpe político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O placar de 42 votos contrários e 34 favoráveis — abaixo dos 41 necessários — foi amplamente destacado não apenas pelo resultado, mas pelo simbolismo: é a primeira vez, em mais de 130 anos, que um indicado presidencial ao STF é rejeitado. Esse dado histórico virou o eixo da cobertura internacional, frequentemente associado à leitura de enfraquecimento político do governo.

A Associated Press classificou o episódio como um “political blow” (golpe político), ressaltando o impacto direto sobre Lula em um momento sensível. A agência também destacou a proximidade de Messias com o presidente, descrevendo-o como um conselheiro jurídico de confiança e interpretando a rejeição como sinal de dificuldade do governo em manter apoio entre senadores influentes.

Na mesma linha, a Reuters tratou o caso como uma “heavy defeat” (derrota pesada), enfatizando o fracasso da articulação política do Planalto. A reportagem chamou atenção para o caráter inédito da decisão e destacou que Lula se torna o primeiro líder em mais de um século a ter um indicado rejeitado. Também trouxe o contexto eleitoral, mencionando a estratégia da oposição de tentar manter a vaga aberta até depois das eleições de 2026.

Outros veículos reforçaram o tom de excepcionalidade e tensão institucional. O Courthouse News Service descreveu o episódio como um “stinging political setback” (revés político doloroso), com foco nos debates sobre o papel do STF e os limites da atuação judicial. Já publicações como Firstpost e BSS News, destacaram a rejeição como reflexo de “deep political divisions” (profundas divisões políticas) no Senado brasileiro.

A amplitude da repercussão se deu pela rápida disseminação dessas análises em diferentes regiões. Veículos como Straits Times, Yahoo News e US News garantiram mais visibilidade e simultânea na América do Norte, Europa e Ásia. Na Europa, análises como a da BBC News ajudaram a contextualizar os bastidores políticos e o papel do Senado no processo.

O resultado é uma narrativa internacional bastante consistente: a de que a rejeição de Messias representa uma rejeição histórica, com peso simbólico e político significativo. A repetição de expressões como “political blow”, “heavy defeat” e “stinging setback” molda a percepção externa de que o governo Lula enfrenta dificuldades reais de articulação no Congresso.

Mais do que um episódio pontual, o que emergiu na imprensa internacional foi a leitura de que o caso funciona como um termômetro do momento político brasileiro – marcado por disputa institucional, divisão no Senado e incertezas em um cenário pré-eleitoral.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.