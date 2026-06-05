Senado dos EUA aprova US$ 70 bi contra imigração ilegal; o que acontece agora

Apesar da aprovação pelo Senado, o texto precisa passar pela Câmara dos Representantes antes de seguir para a assinatura presidencial

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de aproximadamente US$ 70 bilhões para reforçar a fiscalização imigratória e ampliar a estrutura de deportações no país. A proposta, considerada uma das maiores iniciativas de financiamento da política migratória dos últimos anos, fortalece órgãos como o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) e a Patrulha de Fronteira, pilares da estratégia do governo Donald Trump para combater a imigração irregular.

A aprovação representa uma importante vitória para a Casa Branca, mas, ao contrário do que muitos imaginam, as mudanças ainda não entram em vigor imediatamente.

O projeto prevê recursos para ampliar significativamente a capacidade operacional das autoridades migratórias americanas.

Entre as principais medidas estão:

-Contratação de novos agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira;

-Ampliação de centros de detenção para imigrantes;

-Aumento das operações de prisão e deportação;

-Investimentos em tecnologia, vigilância e infraestrutura de fronteira;

-Reforço dos mecanismos de localização de pessoas com ordem de remoção pendente.

Na prática, o governo federal terá mais recursos para aplicar as leis migratórias já existentes e executar operações em maior escala.

Mas a medida ainda não está valendo.

Apesar da aprovação pelo Senado, o texto precisa passar pela Câmara dos Representantes antes de seguir para a assinatura presidencial. A expectativa é que a Câmara analise a proposta nos próximos dias.

Mesmo depois da sanção presidencial, a implementação não será imediata. Os órgãos responsáveis precisarão abrir processos de contratação, ampliar estruturas físicas, expandir contratos de detenção e adquirir equipamentos. Por isso, especialistas avaliam que os efeitos mais visíveis deverão surgir gradualmente ao longo dos próximos meses. Parte dos recursos poderá ser destinada rapidamente a programas já existentes, mas a expansão completa da estrutura de fiscalização exigirá tempo.

A aprovação de uma lei pelo Congresso não leva o texto diretamente para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Para que isso aconteça, é necessário que alguém questione judicialmente a medida ou alguma ação decorrente dela.

Eventuais disputas podem surgir futuramente em temas como:

-Deportações aceleradas;

-Ampliação de detenções migratórias;

-Direitos processuais de imigrantes;

-Uso dos recursos federais para determinadas operações;

-Conflitos entre estados e governo federal sobre políticas migratórias.

Caso esses processos avancem pelas instâncias inferiores, o tema poderá eventualmente chegar à Suprema Corte. No momento, porém, não existe nenhuma revisão automática prevista.

Se o projeto virar lei, os principais impactos deverão ser sentidos por imigrantes em situação irregular ou que possuam ordens de deportação pendentes.

O aumento do orçamento permitirá que as autoridades ampliem operações de fiscalização, detenções e remoções.

Para cidadãos americanos, residentes permanentes (portadores do Green Card) e pessoas com vistos válidos, a mudança tende a ser indireta, já que o foco do pacote é fortalecer a aplicação das leis migratórias já existentes.

A próxima etapa é a votação na Câmara dos Representantes. Se os deputados aprovarem o texto e ele for sancionado pelo presidente Donald Trump, o governo passará a contar com uma das maiores injeções de recursos já destinadas à fiscalização migratória e às operações de deportação nos Estados Unidos.

Ou seja, o Senado aprovou o financiamento, mas a medida ainda não está em vigor. O projeto precisa passar pela Câmara, ser sancionado pelo presidente e ter seus recursos efetivamente distribuídos antes que os efeitos sejam sentidos na prática. O impacto mais imediato será o fortalecimento da estrutura federal de fiscalização e deportação de imigrantes em situação irregular.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.