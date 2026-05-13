Suprema Corte abre caminho para republicanos redesenharem mapa eleitoral no Alabama

A decisão, tomada por 6 votos a 3, suspende uma ordem judicial anterior que obrigava o estado a manter dois distritos com maioria ou forte influência de eleitores negros

Tim Mossholder/Unsplash Sede da Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington D.C.



A Suprema Corte dos Estados Unidos voltou ao centro da disputa política americana ao autorizar o Alabama a avançar com um novo mapa eleitoral que pode reduzir a representação negra no Congresso e ampliar a vantagem republicana na Câmara.

A decisão, tomada por 6 votos a 3, suspende uma ordem judicial anterior que obrigava o estado a manter dois distritos com maioria ou forte influência de eleitores negros. Na prática, a medida permite que os republicanos do Alabama tentem redesenhar o mapa para voltar a concentrar a força eleitoral negra em apenas um distrito.

O caso vai muito além do Alabama

Ele representa mais um capítulo da transformação da Suprema Corte americana sob maioria conservadora – e reacende o debate sobre direitos civis, manipulação eleitoral e o futuro da Lei dos Direitos de Voto, considerada uma das legislações mais importantes da história dos Estados Unidos.

Hoje, o Alabama possui sete cadeiras na Câmara federal. Após anos de batalhas judiciais, um mapa aprovado pela Justiça havia garantido dois distritos nos quais eleitores negros tinham condições reais de eleger candidatos de sua preferência. Esse redesenho ajudou democratas a ampliar representação no estado nas eleições recentes.

Agora, a Suprema Corte abriu espaço para uma reversão

A decisão ocorre poucas semanas depois de outro julgamento importante envolvendo Louisiana, no qual a Corte também limitou o alcance da legislação usada historicamente para proteger a representação política de minorias raciais.

Para especialistas em direito eleitoral, os dois casos mostram uma mudança profunda na interpretação da Voting Rights Act, lei criada em 1965 durante o auge do movimento pelos direitos civis liderado por Martin Luther King Jr.

Os três ministros liberais da Corte divergiram duramente

A juíza Sonia Sotomayor afirmou em seu voto que a decisão ignora conclusões anteriores de discriminação racial e cria “caos” às vésperas do calendário eleitoral. Já organizações civis acusaram a Suprema Corte de enfraquecer mecanismos históricos de proteção ao voto negro nos estados do sul americano.

Do outro lado, republicanos celebraram o resultado como uma vitória da autonomia estadual sobre o que consideram interferência excessiva do Judiciário federal. O procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, defendeu o direito do estado de desenhar seus próprios distritos eleitorais sem imposições externas.

Mas por trás da discussão jurídica existe um cálculo político evidente

A Câmara dos Representantes vive hoje uma das divisões mais apertadas das últimas décadas. Cada distrito redesenhado pode alterar o equilíbrio de poder em Washington.

No Alabama, um único distrito a menos para democratas pode fortalecer a maioria republicana nacional em 2026.

E o Alabama pode ser apenas o começo

Após a sinalização da Suprema Corte, estados controlados por republicanos como Tennessee e Louisiana já discutem mudanças semelhantes em seus mapas eleitorais. Ao mesmo tempo, democratas tentam reagir em estados onde têm maioria política, ampliando a guerra nacional do redistritamento eleitoral.

O debate toca numa das questões mais sensíveis da democracia americana: quem desenha os distritos eleitorais praticamente escolhe quais vozes terão mais poder político.

Nos Estados Unidos, diferentemente de muitas democracias, os próprios legislativos estaduais controlam grande parte do processo de redistritamento. Isso abriu espaço, ao longo das décadas, para o chamado gerrymandering – a manipulação de fronteiras eleitorais para favorecer partidos políticos ou diluir o peso de determinados grupos raciais.

No Alabama, onde cerca de 27% da população é negra, críticos afirmam que os novos mapas reduzem artificialmente a influência política dessa parcela do eleitorado.

A Suprema Corte não decidiu definitivamente o mérito final do caso. Mas o sinal político já é claro.

A Corte conservadora liderada por John Roberts demonstra cada vez menos disposição para manter intervenções federais amplas em disputas de representação racial nos estados.

Para democratas e movimentos civis, isso representa um retrocesso histórico.

Para republicanos, trata-se de restaurar limites constitucionais sobre o uso da raça na política eleitoral americana.

No fim, a disputa sobre linhas em um mapa pode acabar ajudando a decidir quem controlará o Congresso – e talvez os rumos da democracia americana nos próximos anos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.