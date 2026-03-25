Suprema Corte começa a analisar restrição de Trump em acesso ao asilo na fronteira

JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Imigrantes esperam para serem transportados pelos oficiais da Patrulha de Fronteira dos EUA na fronteira dos EUA com o México em 12 de maio de 2023 em El Paso, Texas



A Suprema Corte dos Estados Unidos iniciou nesta terça-feira a análise de um caso que pode redefinir profundamente a política migratória do país. No centro da discussão está a decisão do governo do presidente Donald Trump de restringir o acesso de solicitantes de asilo na fronteira sul.

A política, implementada durante a atual gestão, permite que autoridades americanas limitem ou atrasem o atendimento de migrantes em postos oficiais de entrada – mesmo quando eles solicitam proteção legal. Agora, caberá à Suprema Corte decidir se essa prática é compatível com a legislação americana.

Segundo a ABC News, o caso chegou ao tribunal após decisões de instâncias inferiores que determinaram que o governo deve permitir que migrantes apresentem seus pedidos de asilo ao chegarem aos pontos de entrada. A administração Trump recorreu, argumentando que tem autoridade para controlar o fluxo na fronteira.

O que está em jogo

O ponto central da análise é jurídico: se os migrantes que chegam aos postos oficiais de entrada já devem ser considerados dentro do território dos Estados Unidos.

Se a Suprema Corte entender que sim, o governo será obrigado a processar os pedidos de asilo, como prevê a legislação atual. Caso contrário, a administração poderá continuar limitando o acesso.

A política questionada ficou conhecida como “metering”, prática pela qual agentes de fronteira controlam o número de pessoas autorizadas a iniciar o processo de asilo por dia — ou, em alguns casos, impedem completamente a entrada.

Argumentos do governo

O governo Trump defende que a medida é necessária diante da capacidade limitada do sistema migratório.

Segundo a administração, a restrição evita sobrecarga nos centros de triagem e ajuda a manter a segurança na fronteira. Autoridades argumentam que o número de solicitantes cresceu significativamente nos últimos anos e que o sistema não tem estrutura para processar todos os casos simultaneamente.

Críticas e questionamentos

Organizações de direitos humanos contestam essa justificativa e afirmam que a política viola leis federais e compromissos internacionais assumidos pelos Estados Unidos.

Esses grupos defendem que qualquer pessoa que chegue ao território americano – inclusive em pontos oficiais de entrada – tem direito de solicitar asilo e ter o caso analisado.

Segundo relatos reunidos por essas organizações, milhares de migrantes têm sido obrigados a esperar do lado mexicano da fronteira, muitas vezes em condições precárias, expostos a riscos de violência, falta de abrigo e dificuldades de acesso a serviços básicos.

Impacto potencial da decisão

A decisão da Suprema Corte é considerada uma das mais importantes dos últimos anos na área migratória.

Se o tribunal validar a política do governo:

• os Estados Unidos poderão manter restrições ao acesso ao asilo

• e reforçar o controle direto sobre o fluxo na fronteira

Se decidir contra:

• o governo será obrigado a receber e processar os pedidos

• o que pode aumentar significativamente a pressão sobre o sistema migratório

Sem prazo para decisão

A análise começou nesta terça-feira com a apresentação dos argumentos das partes, mas não há prazo definido para um veredito.

Casos desse tipo na Suprema Corte podem levar meses até a decisão final, que deverá ser anunciada até o fim do atual ciclo judicial.

Contexto mais amplo

O julgamento ocorre em um momento de endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos e de forte pressão política sobre o tema.

A gestão Trump tem adotado uma série de medidas para restringir a entrada de imigrantes, enquanto enfrenta críticas de organizações internacionais e setores da sociedade americana.

O resultado desse caso deve estabelecer um precedente importante sobre os limites do poder do governo na fronteira e sobre o alcance do direito de asilo no país.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.