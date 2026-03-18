Tempestade paralisa Miami Open: jogos da manhã são cancelados e programação segue suspensa até a tarde

Chuvas intensas e tempestades com raios tornaram as quadras impraticáveis no complexo do Hard Rock Stadium

RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Elsa Jacquemot, da França, devolve uma bola contra Darja Vidmanova, da República Tcheca, durante a partida do primeiro dia do Miami Open, no Hard Rock Stadium



Os jogos do Miami Open, programados para a manhã desta quarta-feira (18), em Miami, foram cancelados devido ao mau tempo que atinge o sul da Flórida.

Desde o início do dia, chuvas intensas e tempestades com raios tornaram as quadras impraticáveis no complexo do Hard Rock Stadium, onde o torneio é disputado. As condições climáticas fazem parte de uma frente fria avançando pela costa leste dos Estados Unidos, que trouxe instabilidade, pancadas fortes de chuva e risco de descargas elétricas para a região.

Com isso, a organização optou por cancelar toda a sessão da manhã – incluindo partidas de simples e qualificatório – já que as quadras externas ficaram completamente encharcadas e sem condições de jogo.

Ao longo do dia, a situação não melhorou. Até por volta das 15h (horário local), todos os jogos previstos continuavam cancelados ou adiados, sem previsão imediata de retomada, diante da persistência da chuva e do risco de tempestades.

Entre os confrontos afetados estão partidas da fase inicial (qualifying e primeiras rodadas), que normalmente envolvem dezenas de jogadores e distribuem a programação por várias quadras simultaneamente – todas impactadas pelas condições climáticas.

O Miami Open, um dos principais torneios do circuito mundial (nível ATP Masters 1000 e WTA 1000), é disputado ao ar livre, o que o torna particularmente vulnerável a interrupções por clima severo.

A organização informou que os jogos cancelados devem ser remarcados para os próximos dias, seguindo a política oficial do torneio para casos de intempéries, que prevê ajustes na programação conforme necessário

A expectativa agora é que a programação seja reorganizada assim que as condições climáticas permitirem o retorno seguro das partidas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.