Trump consulta aliados sobre sucessor para 2028; Vance e Rubio são cotados

Começou a corrida eleitoral pra 2028 nos Estados Unidos. O atual presidente do país , Donald Trump, tem sondado de forma privada assessores, doadores e aliados políticos sobre quem deveria liderar o Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2028.

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, o presidente vem perguntando com frequência a pessoas próximas o que pensam sobre duas figuras centrais de seu governo: o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio.

A movimentação ocorre apesar de o próximo pleito presidencial ainda estar a mais de dois anos de distância. Nos bastidores, Trump tem demonstrado interesse em avaliar qual dos dois aliados poderia se tornar o herdeiro político de sua agenda “Make America Great Again” (MAGA).

Consulta a doadores e aliados

De acordo com o Wall Street Journal, Trump chegou a levantar o tema durante um jantar com cerca de 25 grandes doadores em seu clube em Mar-a-Lago, na Flórida. Durante o encontro, ele perguntou diretamente aos convidados qual dos dois preferiam ver como candidato republicano em 2028 — Vance ou Rubio.

Relatos indicam que o nome de Rubio recebeu uma reação mais entusiasmada naquele encontro específico, sinalizando o peso que o secretário de Estado vem ganhando dentro do círculo político do presidente.

Dois perfis diferentes

A possível disputa entre Vance e Rubio representa também diferentes correntes dentro do Partido Republicano:

• JD Vance, atual vice-presidente, mantém forte apoio entre figuras influentes do movimento MAGA, incluindo aliados próximos da família Trump e organizações conservadoras. Ele também desempenha papel importante na arrecadação de recursos e na estratégia eleitoral do partido.

• Marco Rubio, por sua vez, tem ganhado destaque pela atuação na política externa do governo. O presidente tem elogiado sua habilidade diplomática e sua imagem considerada mais “polida” e eleitoralmente viável para uma disputa nacional.

Trump evita escolher sucessor por enquanto

Apesar das especulações, Trump tem evitado declarar publicamente preferência por qualquer um dos dois. Em entrevistas recentes, afirmou que ambos estão fazendo “um ótimo trabalho” e que ainda é cedo para falar em sucessão dentro do partido.

A estratégia de manter vários possíveis sucessores em evidência ajuda o presidente a preservar sua influência sobre o futuro do Partido Republicano e a manter aliados políticos competindo por seu apoio. Analistas em Washington avaliam que a eventual escolha de Trump poderá ter peso decisivo nas primárias republicanas de 2028.

Enquanto isso, tanto Vance quanto Rubio têm minimizado qualquer rivalidade, afirmando que o foco atual está na agenda do governo e não em uma corrida presidencial ainda distante.

