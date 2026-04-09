US$ 1,5 trilhão: o tamanho da aposta dos EUA na defesa

O número chama atenção e não apenas pelo volume

EFE / EPA / WILL OLIVER Casa Branca em Washington, no dia 9 de outubro de 2025



A Casa Branca pediu ao Congresso um orçamento de US$ 1,5 trilhão para defesa, o maior da história dos Estados Unidos. Mais do que um recorde, o valor marca uma mudança de escala na forma como o país pretende se posicionar no cenário internacional nos próximos anos.

O aumento é expressivo: são US$ 445 bilhões a mais em relação ao orçamento anterior, uma alta de aproximadamente 42% em apenas um ciclo.

Para efeito de comparação, trata-se de um salto que, sozinho, supera o orçamento militar anual de praticamente qualquer outro país do mundo.

Hoje, os Estados Unidos já lideram com folga os gastos globais em defesa. Ainda assim, a proposta amplia essa distância e reforça uma estratégia clara: manter supremacia militar em múltiplas frentes, ao mesmo tempo.

Na prática, o investimento deve ser direcionado para áreas consideradas estratégicas: modernização das Forças Armadas, expansão de sistemas de defesa antimísseis, desenvolvimento tecnológico e fortalecimento da base industrial de defesa. Há também uma preocupação crescente com guerras de nova geração – que envolvem inteligência artificial, cibersegurança e capacidades espaciais.

O contexto ajuda a explicar o movimento. O cenário internacional se tornou mais volátil, com conflitos em andamento, disputas geopolíticas mais agressivas e uma reorganização das alianças globais. Nesse ambiente, o aumento do orçamento militar funciona não apenas como instrumento de defesa, mas também como sinal político.

É uma mensagem direta aos adversários – e aos aliados. Mas o ponto mais sensível está dentro de casa.

Para viabilizar esse aumento, o governo propõe cortes de US$ 73 bilhões em gastos não militares, o equivalente a cerca de 10% do orçamento civil federal. Na lista de áreas impactadas estão energia limpa, educação, agricultura e programas sociais, além de ajustes em estruturas administrativas, como a Receita Federal.

O contraste é evidente: enquanto o investimento em defesa cresce em ritmo acelerado, outras áreas enfrentam contenção.

Esse tipo de escolha revela uma prioridade clara – e, ao mesmo tempo, abre espaço para um debate inevitável. Até que ponto é sustentável ampliar gastos militares dessa magnitude enquanto há pressões internas por mais investimentos sociais e econômicos?

Historicamente, movimentos semelhantes ocorreram em períodos de tensão global mais intensa, como durante a Guerra Fria ou após os atentados de 11 de setembro. A diferença agora está na velocidade e na dimensão do aumento, em um cenário que, embora instável, ainda não configura um conflito global direto.

Outro ponto relevante é o impacto fiscal. Um orçamento dessa magnitude pressiona ainda mais as contas públicas americanas, já desafiadas por déficits elevados e pelo crescimento da dívida. Isso pode ter efeitos de longo prazo, inclusive sobre juros, inflação e capacidade de investimento interno.

No campo político, a proposta deve enfrentar resistência no Congresso. Democratas tendem a questionar os cortes em programas sociais, enquanto republicanos, tradicionalmente favoráveis ao aumento de gastos militares, podem apoiar a expansão — mas com ressalvas sobre o equilíbrio fiscal.

O debate, portanto, não será apenas sobre valores, mas sobre direção. No fim, o orçamento diz muito sobre o momento dos Estados Unidos.

Mais do que responder a ameaças imediatas, ele antecipa uma estratégia: preparar o país para um mundo mais competitivo, mais instável e potencialmente mais perigoso.

E deixa claro que, para Washington, a segurança e o custo dela voltou ao centro da política nacional.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.